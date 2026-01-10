Jokić nervozan: Kada će zaigrati?

Trener Denvera Dejvid Adelman poručio je da je Nikola Jokić sve nervozniji što još uvijek nije zaigrao nakon povrede koljena koju je doživio krajem 2025. godine.

Najbolji košarkaš današnjice van terena je već dvije nedjelje nakon što je na utakmici protiv Majamija povrijedio lijevo koleno. Sumnjalo se da su mu stradali prednji ukršteni ligamenti, ali na kraju je ustanovljeno da se radi o istegnuću, pa će srpski košarkaš pauzirati do kraja januara.

Denver je bez njega odigrao neke dobre utakmice, ali je u noći između petka i subote doživio bolan poraz od Atlante u Koloradu - 110:87. Vidljivo je bilo da Nagetsima nedostaju i Nikola, ali i Džamal Marej i Jonas Valančijunas.

Trener Denvera Dejvid Adelman prije utakmice sa Hoksima poručio je da je Nikola veoma nervozan što ne može na teren, jer generalno tokom NBA karijere nije mnogo mečeva propustio.

"Znam da je nervozan. Nikada nije bio povređen. Ljudi koji su se bavili sportom znaju da je najgori dio sjedeti i gledati. Jokić je neko ko ne propušta utakmice. Razumem pravilo da kandidati za nagrade moraju da odigraju 65 utakmica, ali ovaj momak nije propustio meč skoro deceniju i to mi malo smeta. Ne odmara, nikad. Znam da jedva čeka da se vrati, ali ovo je proces", rekao je Adelman.

Prema informacijama iz SAD, oporavak Nikole Jokića ide bolje od očekivanog i on bi mogao na teren za 20-ak dana. Srpski reprezentativac svakodnevno kombinuje snagu, kondiciju i terapijske tretmane, sa jasnim ciljem da se što prije priključi saigračima.

Iako zvaničan datum povratka još nije objavljen, intenzitet rada nagoveštava da bi pauza mogla da bude kraća od očekivane. Prvobitno se spekulisalo da će to biti krajem januara ili početkom februara.

