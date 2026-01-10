Narednih dana izuzetno hladno ujutru

Ovaj vikend obilježiće padavine, koje bi u većem dijelu Republike Srpske mogle da stvore i snježni pokrivač.

Očekuje nas maksimalna temperatura od dva stepena.

Naredna dva jutra biće ekstremno hladna. Za Banjaluku se predviđa jutarnji minus od -10 do -12 u nedjelju i ponedjeljak.

Ostatak sedmice bi mogao biti umjereniji, a krajem naredne sedmice očekuju nas i značajno veće temperature za januar. Petak će donijeti maksimalnih 10 stepeni, dok će u subotu biti za stepen toplije.