Narednih dana izuzetno hladno ujutru

10.01.2026
08:41
Komentari:0
Ovaj vikend obilježiće padavine, koje bi u većem dijelu Republike Srpske mogle da stvore i snježni pokrivač.
Očekuje nas maksimalna temperatura od dva stepena.
Naredna dva jutra biće ekstremno hladna. Za Banjaluku se predviđa jutarnji minus od -10 do -12 u nedjelju i ponedjeljak.
Ostatak sedmice bi mogao biti umjereniji, a krajem naredne sedmice očekuju nas i značajno veće temperature za januar. Petak će donijeti maksimalnih 10 stepeni, dok će u subotu biti za stepen toplije.
