Političarka pogođena eksplozivnom napravom

09.01.2026

20:43

Foto: Printscreen/X

Poslanik Konzervativne Nacionalne stranke novoizabranog predsjednika Hondurasa Gladis Aurora Lopez povrijeđena je u četvrtak nakon što je neko na nju bacio eksplozivnu napravu u tamošnjem Kongresu, u jeku postizbornih napetosti.

Sve se dogodilo u hodniku zakonodavne zgrade kada ju je eksplozivna naprava kućne izrade pogodila u leđa. Lopez je pala na pod, a jakna joj se poderala. Svjedoci su je odmah odveli na pružanje ljekarske pomoći. Povrede nisu opasne po život, prenosi AP.

Na snimcima nadzorne kamere vidi se da je naprava bačena s ulice. Izgleda da je napadač bio u društvu još jednog muškarca, a policija trenutno traga za počiniocima.

Napad se dogodio tokom vanredne sjednice Kongresa sazvane zbog rasprave o izvještaju o nedavnim izborima. Predsjednik delegacije Nacionalne stranke u Kongresu Tomas Zambrano okrivio je odlazeću vladajuću Stranku slobode i obnove (LIBRE) za napad.

Poslanici su trebali razmotriti prijedlog stranke LIBRE o ponovnom prebrojavanju glasova, iako su izborne vlasti u decembru proglasile pobjednika. LIBRE, inače, ne priznaje rezultate izbora iz prošlog decembra. Nacionalno izborno vijeće proglasilo je Nasrija Asfuru tijesnim pobjednikom gotovo mjesec dana nakon glasanja.

Honduras

eksplozivna naprava

21

28

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

