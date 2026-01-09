Političarka pogođena eksplozivnom napravom

Poslanik Konzervativne Nacionalne stranke novoizabranog predsjednika Hondurasa Gladis Aurora Lopez povrijeđena je u četvrtak nakon što je neko na nju bacio eksplozivnu napravu u tamošnjem Kongresu, u jeku postizbornih napetosti.

Sve se dogodilo u hodniku zakonodavne zgrade kada ju je eksplozivna naprava kućne izrade pogodila u leđa. Lopez je pala na pod, a jakna joj se poderala. Svjedoci su je odmah odveli na pružanje ljekarske pomoći. Povrede nisu opasne po život, prenosi AP.

Na snimcima nadzorne kamere vidi se da je naprava bačena s ulice. Izgleda da je napadač bio u društvu još jednog muškarca, a policija trenutno traga za počiniocima.

🇭🇳 EXPLOSIVE DEVICE TARGETS OPPOSITION LAWMAKERS AT HONDURAN CONGRESS



An explosive device targeted National Party deputies during a press conference outside Honduras’ National Congress building in Tegucigalpa on 8 January. Deputy Gladis Aurora López suffered injuries including… pic.twitter.com/POPYgsB5qa — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) January 9, 2026

Napad se dogodio tokom vanredne sjednice Kongresa sazvane zbog rasprave o izvještaju o nedavnim izborima. Predsjednik delegacije Nacionalne stranke u Kongresu Tomas Zambrano okrivio je odlazeću vladajuću Stranku slobode i obnove (LIBRE) za napad.

Poslanici su trebali razmotriti prijedlog stranke LIBRE o ponovnom prebrojavanju glasova, iako su izborne vlasti u decembru proglasile pobjednika. LIBRE, inače, ne priznaje rezultate izbora iz prošlog decembra. Nacionalno izborno vijeće proglasilo je Nasrija Asfuru tijesnim pobjednikom gotovo mjesec dana nakon glasanja.