Amerikanci stižu u Venecuelu: Preuzimaju vlast?

Tim američkog Stejt departmenta otputovao je danas u Venecuelu, što je prva takva posjeta od svrgavanja predsjednika Nikolasa Madura, saopštio je američki zvaničnik.

Posjeta je upriličena u trenutku dok SAD razmatraju ponovno otvaranje svoje ambasade u Karakasu i naglašava želju administracije američkog predsjednika Donalda Trampa da ponovo uspostavi diplomatsko prisustvo u zemlji kojom je rekao da će "upravljati" SAD, prenosi Si-en-en.

Prema navodima zvaničnika, diplomatsko‑bezbjednosno osoblje iz Jedinice za pitanja Venecuele, sa sjedištem u Kolumbiji, kao i vršilac dužnosti američkog ambasadora u Kolumbiji Džon Mekenamara, otputovali su u prestonicu Venecuele "da obave prvobitnu procenu za potencijalno fazno obnavljanje rada".

SAD su povukle svoje diplomate i obustavile rad ambasade u Karakasu 2019. godine, a Jedinica za pitanja Venecuele od tada radi sa timom američkih diplomata u ambasadi u Bogoti. Visoki zvaničnik Stejt departmenta rekao je ranije da se Ministarstvo "priprema za ponovno otvaranje" ambasade u Venecueli "ukoliko predsjednik (SAD) donese takvu odluku".

Razgovori o mogućim susretima između američkih diplomata iz Jedinice za pitanja Venecuele i privremenog venecuelanskog političkog rukovodstva se vode, ali se ne očekuje da će se oni održati tokom ove posjete, dodao je zvaničnik.