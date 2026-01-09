Amerikanci stižu u Venecuelu: Preuzimaju vlast?

Izvor:
Tanjug
09.01.2026
19:57
Komentari:0
Tim američkog Stejt departmenta otputovao je danas u Venecuelu, što je prva takva posjeta od svrgavanja predsjednika Nikolasa Madura, saopštio je američki zvaničnik.
Posjeta je upriličena u trenutku dok SAD razmatraju ponovno otvaranje svoje ambasade u Karakasu i naglašava želju administracije američkog predsjednika Donalda Trampa da ponovo uspostavi diplomatsko prisustvo u zemlji kojom je rekao da će "upravljati" SAD, prenosi Si-en-en.
Prema navodima zvaničnika, diplomatsko‑bezbjednosno osoblje iz Jedinice za pitanja Venecuele, sa sjedištem u Kolumbiji, kao i vršilac dužnosti američkog ambasadora u Kolumbiji Džon Mekenamara, otputovali su u prestonicu Venecuele "da obave prvobitnu procenu za potencijalno fazno obnavljanje rada".
Društvo
Vozači oprez! Velika gužva na izlazu iz BiH
SAD su povukle svoje diplomate i obustavile rad ambasade u Karakasu 2019. godine, a Jedinica za pitanja Venecuele od tada radi sa timom američkih diplomata u ambasadi u Bogoti. Visoki zvaničnik Stejt departmenta rekao je ranije da se Ministarstvo "priprema za ponovno otvaranje" ambasade u Venecueli "ukoliko predsjednik (SAD) donese takvu odluku".
Razgovori o mogućim susretima između američkih diplomata iz Jedinice za pitanja Venecuele i privremenog venecuelanskog političkog rukovodstva se vode, ali se ne očekuje da će se oni održati tokom ove posjete, dodao je zvaničnik.
Svijet
1 h0
Društvo
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Najnovije
Najčitanije
21
28
21
26
21
19
21
12
21
08
Trenutno na programu