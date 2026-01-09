Grom udario u avion - među putnicima nastala panika

Košarkaši Makabija doživjeli su pravu avionsku dramu po povratku iz Madrida, gdje su u četvrtak uveče u 21. kolu Evrolige izgubili od domaćina sa 98:86.

Kako izvještavaju izraelski mediji, oko 20 minuta prije slijetanja, dok se avion nalazio iznad mora, u letjelicu je udario grom. Munje su osvijetlile kabinu, a udarac je bio praćen glasnom bukom koja je izazvala paniku među putnicima.

Pilot je brzo reagovao i pokušao da smiri putnike, poručivši im da je avion dizajniran da izdrži ovakve udare. Ipak, napetost je bila očigledna – sve dok navijači Makabija, koji su putovali sa ekipom, nisu pokazali neočekivanu reakciju.

Oni su počeli da pevaju i skandiraju, bodreći ekipu i posebno igrača Odeda Kataša, čime su uspeli da makar malo rastjeraju strah u avionu.

Mladi košarkaš Oren Sahar za izraelski portal "One" opisao kako je sve izgledalo.

"Udario nas je grom. Avion je počeo da se trese, sve je svijetlilo. Bilo je strašno, svi smo bili pod stresom. Sada smo mirni, bezbjedno smo stigli", rekao je Sahar.