Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

Izvor:

ATV

03.12.2025

21:07

Komentari:

0
Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза
Foto: Unsplash

Sve više građana BiH prenosi brojeve telefona iz jedne u drugu mrežu, potvrđeno je portalu "InfoBijeljina".

Građanima BiH, podsjetimo, omogućeno je da bez promjene broja pređu sa jednog na drugog operatera, a ovakva mogućnost se sve masovnije koristi.

kriza prazni dzepovi

Hronika

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, 129.415 brojeva preneseno je u drugom kvartalu 2023. godine.

U istom periodu 2024. godine preneseno je 158.580 brojeva, a u drugom kvartalu 2024. godine čak 194.357 brojeva.

Ako to poredimo sa ranijim godinama, shvatićemo da je ova pojava sve više uzela maha, što znači da građani nezadovoljni jednom mrežom, masovno prelaze na drugu.

“U drugom kvartalu 2019. godine preneseno je 66.755 brojeva”, rekli su iz Agencije za statistiku BiH.

Postupak prenosa broja iz jedne u drugu mrežu nije komplikovan. Procedura se pokreće podnošenjem zahtjeva kod novog operatera, odnosno onog čiji korisnik želite da postanete.

Traktor

Hronika

Traktor se prevrnuo kod Doma zdravlja, povrijeđen vozač

To se odnosi kako na postpejd (pretplatu), tako i na pripejd (dopune) korisnike.

U trci za preuzimanje korisnika od konkurentske mreže, telekom operateri često daju povlastice onima koji prelaze kod njih, piše pomenuti portal.

