SDS zatražio od Amerikanaca uklanjanje sa crne liste

Izvor:

ATV

03.12.2025

20:32

Komentari:

0
Foto: ATV

Jovica Radulović, vršilac dužnosti predsjednika SDS-a, zatražio je skidanje ove stranke sa OFAK-ove crne liste, navodeći da su razlozi za uvođenje sankcija odavno irelevantni i ne postoje.

Saopšteno je to danas, 3. decembra, iz SDS-a nakon razgovora sa Markom Flemingom, direktorom za Zapadnu i Centralnu Evropu u Stejt departmentu i Džonom Ginkelom otpravnikom poslova Ambasade SAD u Sarajevu.

SDS je na crnoj listi od 2004. godine, kada su američke sankcije uvedene mnogim funkcionerima te stranke, a 2005. godine Međunarodna krizna grupa prema Kancelariji OHR-a uputila je čak i poziv da se zabrani rad SDS-a, ali se to ipak nije desilo.

Свјетлана Бендеш

Društvo

Svjetlana Bendeš za ATV: Ideja Udruženja "Korak do buđenja" je da okupi ljude

Tokom današnjeg razgovora sa američkim zvaničnicima, kako navode iz SDS-a, istaknuto je da je ova stranka privržena Dejtonskom mirovnom sporazumu i da se protivi svakom pokušaju njegovog raspakivanja.

Radulović je naglasio da BiH i SAD dijele skoro identično ustavno rješenje i pod‌jelu nadležnosti, te da nema razloga da nešto što se pokazalo dobro i efikasno u SAD ne bude dobro i ovd‌je.

Radulović je, kako se navodi u stranačkom saopštenju, istakao i snažno opred‌jeljenje za evropski put, uz puno poštovanje Ustava Republike Srpske i Ustava BiH.

Sastanku su prisustvovali i funkcioneri SDS-a Milan Miličević, Darko Babalj i Želimir Nešković.

Jovica Radulović

Američke sankcije

Komentari (0)
