Počele konsultacije za izradu budžeta Republike Srpske

Borci i sve kategorije proistekle iz Odbrambeno-otadžbinskog rata treba da imaju poštovanje i dignitet u Republici Srpskoj, poruka je premijera Srpske.

Najviše se govorilo o zakonskim rješenjima koja se tiču boračke organizacije Republike Srpske, a koja kako kažu iz ove organizacije nisu ukalkulisana u Prijedlog budžeta za iduću godinu. Već za sutra najavljuju sjednicu na kojoj će donijeti određene zaključke.

Sastanak sa boračkim kategorijama bio je pozitivan, a razgovarali smo kao saborci, kaže premijer nakon sastanka. Biće razmotrene i kritike koje su uputili borci. Razgovaraće se dok sporazum ne bude postignut.

Razgovori o poboljšanju materijalnog položaja boračkih kategorija će biti nastavljeni dok se ne postigne dogovor. Premijer ističe ističe da vjerovatno neće svi do kraja biti zadovoljni, ali da će se postići konsenzus o ovom pitanju.

