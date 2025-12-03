Logo
Najnoviji rezultati: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

Izvor:

ATV

03.12.2025

15:37

Komentari:

1
Каран и Блануша

Kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan osvojio je 221.836 glasova, što je za 9.558 glasova više od kandidata SDS-a Branka Blanuše, koji je dobio 212.278, najnoviji su preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Nakon obrađenih 99,91 odsto biračkih mjesta, Karan je osvojio 50,39 odsto glasova, a Blanuša 48,22 odsto.

Na trećem mjestu je Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku za kojeg je glasao 2.019 birača ili 0,46 odsto.

CIK BIH Centralna izborna komisija

Republika Srpska

Nova naredba CIK-a: Ponovno kontrolno brojanje na 23 mjesta u Doboju

Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske dobio je 1.696 glasova ili 0,39 odsto.

Za nezavisnog kandidata Igora Gaševića glasao je 1.346 ili 0,31 odsto glasača, a za Slavka Dragičevića 1.062, odnosno 0,24 odsto.

Prema podacima CIK-a, od 1.264.366 upisanih u birački spisak pravo glasa na izborima iskoristilo je 448.515 birača ili 35,47 odsto.

stanivukovic 2

Banja Luka

Tužilaštvo neće saslušati Draška Stanivukovića?

Važećih listića je 440.237 ili 98,15 odsto, praznih 865 ili 0,19 odsto, dok je nevažećih listića po drugim kriterijumima 7.413 ili 1,65 odsto.

Siniša Karan

Branko Blanuša

CIK BiH

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (1)
