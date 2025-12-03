Najnoviji rezultati: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

Kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan osvojio je 221.836 glasova, što je za 9.558 glasova više od kandidata SDS-a Branka Blanuše, koji je dobio 212.278, najnoviji su preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Nakon obrađenih 99,91 odsto biračkih mjesta, Karan je osvojio 50,39 odsto glasova, a Blanuša 48,22 odsto.

Na trećem mjestu je Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku za kojeg je glasao 2.019 birača ili 0,46 odsto.

Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske dobio je 1.696 glasova ili 0,39 odsto.

Za nezavisnog kandidata Igora Gaševića glasao je 1.346 ili 0,31 odsto glasača, a za Slavka Dragičevića 1.062, odnosno 0,24 odsto.

Prema podacima CIK-a, od 1.264.366 upisanih u birački spisak pravo glasa na izborima iskoristilo je 448.515 birača ili 35,47 odsto.

Važećih listića je 440.237 ili 98,15 odsto, praznih 865 ili 0,19 odsto, dok je nevažećih listića po drugim kriterijumima 7.413 ili 1,65 odsto.