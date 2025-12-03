Minić: Sastanak sa boračkim kategorijama pozitivan, kritike ću razmotriti

Izvor:
ATV
03.12.2025
14:27
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da će biti nastavljeni razgovori sa predstavnicima udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata o poboljšanju materijalnog položaja.
"Sastanak sa boračkim kategorijama bio je pozitivan, a razgovarali smo kao saborci. Postoje neke kritike koje će biti razmotrene", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon konsultacija sa boračkim kategorijama.
