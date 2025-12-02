Minić organizovao prijem za predstavnike medijskih kuća

02.12.2025
13:11
Komentari:0
Premijer Republike Srpske Savo Minić zahvalio je medijima za praćenje rada Vlade Srpske, čijem se sazivu bliži prvih sto dana rada.
Minić je tim povodom u Administrativnom centru Vlade organizovao prijem za medijske radnike.
"Onog momenta kada smo predstavili plan rada za prvih sto dana zamolio sam vas da to pratite i pitate šta vas interesuje. Cijenim vaš rad", rekao je Minić na prijemu za predstavnike medijskih kuća.
On je medijima zahvalio za korektnu saradnju.
