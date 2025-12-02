Minić organizovao prijem za predstavnike medijskih kuća

Premijer Republike Srpske Savo Minić zahvalio je medijima za praćenje rada Vlade Srpske, čijem se sazivu bliži prvih sto dana rada.

Minić je tim povodom u Administrativnom centru Vlade organizovao prijem za medijske radnike.

"Onog momenta kada smo predstavili plan rada za prvih sto dana zamolio sam vas da to pratite i pitate šta vas interesuje. Cijenim vaš rad", rekao je Minić na prijemu za predstavnike medijskih kuća.

On je medijima zahvalio za korektnu saradnju.