Trgovci u Srpskoj ignorišu propise: U radnjama i dalje lažni popusti povodom ''Crnog petka''

I pored toga što je ovogodišnji "crni petak" u Srpskoj dočekan sa novim Zakonom o zaštiti potrošača, koji treba da stavi tačku na lažne popuste, prve kontrole, prema riječima upućenih, pokazuju da trgovci i dalje ignorišu propise, a nedostatak inspektora na terenu otvara im vrata za zloupotrebe.

Uoči ovogodišnjeg “crnog petka” na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti potrošača u Srpskoj pa će se prve ozbiljnije analize efekata i njegove primjene moći, kako su istakli u Inspektoratu RS, očekivati tek u narednom periodu. Kako su naglasili, potrebno je da protekne određeni vremenski okvir da bi mogli biti izvučeni osnovani zaključci o stvarnom napretku u oblasti zaštite potrošača.

''S obzirom na to da se “crni petak” poklapao sa samim stupanjem zakona na snagu, tržišna inspekcija je krajem prošle sedmice sprovela kontrole u trgovačkim objektima. Od 80 obavljenih nadzora u 13 slučajeva utvrđeni su propusti te je naloženo njihovo otklanjanje i izdato 11 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 7.000 KM'', kazali su u Inspektoratu.

Dodali su da su se nepravilnosti najčešće odnosile se na izdavanje računa, isticanje cijena, kao i vođenje poslovnih knjiga i evidencija.

''Inspektori su tokom kontrola skretali pažnju trgovcima da je na snagu stupio novi zakon i da su obavezni da u predviđenom prelaznom roku od šest mjeseci usklade svoje poslovanje sa svim propisanim odredbama'', rekli su u Inspektoratu, naglasivši da je, na osnovu povratnih informacija, većina trgovaca upoznata sa izmjenama.

U Inspektoratu ističu da od trgovaca očekuju da svoje obaveze ispoštuju bez potrebe za represivnijim mjerama.

''Cilj inspekcijskog nadzora nije kažnjavanje samo po sebi, već stvaranje urednog i transparentnog tržišta na kojem se poštuju prava potrošača zagarantovana zakonom'', poručili su u Inspektoratu.

Dok je u Srpskoj nadzor imao savjetodavniji karakter, u FBiH su bile izrečene znatno veće kazne. U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove navode da su maloprodajni objekti na području Sarajeva, Tuzle, Tešnja i Mostara kažnjeni sa ukupno 67.900 KM, a prekršaji su utvrđeni kod čak 96 odsto kontrolisanih subjekata. Najčešća kršenja odnosila su se, kako su istakli, na nejasno ili nepotpuno isticanje cijena prije i poslije sniženja te na propuste u promotivnim kampanjama, deklaracijama i rokovima trajanja proizvoda.

Izvršna direktorka prijedorskog Udruženja “Don” Murisa Marić istakla je da prekršaja svakako ima, ali da je problem i u tome što veliki broj građana u Srpskoj uopšte nije upoznat sa novim propisima, posebno sa obavezom da na svakom artiklu mora biti prikazana najniža cijena u prethodnih 30 dana. Ona podsjeća i na dugogodišnji problem nedovoljnog broja inspektora, što u praksi znači da je nemoguće obuhvatiti sve trgovačke centre i provjeriti svako isticanje cijena, posebno u periodima kada su popusti veliki i raznoliki.

''U BiH, za razliku od drugih zemalja, “crni petak” nije izazvao veliku kupovnu euforiju. To govori i o ograničenoj platežnoj moći stanovništva, ali i o dugogodišnjem nepovjerenju potrošača zbog brojnih neregularnosti kojima su svjedočili, od podizanja cijena uoči popusta do nedovoljno transparentnih sniženja'', poručila je Marićeva, piše Glas Srpske.

Spori trendovi

Murisa Marić je istakla da se trendovi kod nas sporije mijenjaju pa roba koja ne bude prodata ove godine često ponovo završi na rafovima već u narednoj.

''U suštini, pridružili smo se globalnoj priči “crnog petka”, ali ne i onom osjećaju koji je prisutan u inostranstvu, gdje ljudi stoje u redovima da bi kupili proizvode koji su zaista znatno sniženi'', kazala je Marićeva, dodajući da se nada da će primjena novog zakona u budućnosti donijeti više reda i više povjerenja u tržište.