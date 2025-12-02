Otac Predrag Popović objasnio šta znači ako vam se pokvari sveta vodica

Narod vjeruje da sveta vodica, naročito ona Bogojavljenska (koju ljudi uglavnom i nose svojim domovima), može se čuvati neograničeno vrijeme. Međutim, otac Predrag Popović je jednom prilikom istakao da se i ona može pokvariti, ali objasnio i u kojem slučaju.

Sveta voda ili vodica je voda koja je osvećena tokom vjerskog obreda i smatra se posebnom i ljekovitom.

Sveta vodica prestavlja mjesto u kojem se misteriozno spajaju dva duha: duh života (inherentan svakoj vodi) i Duh Sveti. Duh Sveti silazi u običnu vodu zahvaljujući posebnom sakramentu zvanom blagoslov vode. Sveta voda i voda svetih izvora smatra se ljekovitom.

Društvo Otac Predrag Popović otkrio koji najveći grijeh Srbi prave prilikom proslavljanja slave

Dvije vrste osvećene vode

Poznata su dva osvećenja vode: veliko i malo. Veliko vodoosvećenje se vrši dva puta u godini na Krstovdan (Navečerje Bogojavljenja) i na Bogojavljenje, u kome se sjećamo krštenja Isusa Hrista u rijeci Jordan.

S druge strane, malo vodoosvećenje vrši se u različitim prilikama, pri drugim crkvenim činovima i obredima, pa i na traženje pojedinih vjernika. Prema svakoj potrebi, može se vršiti malo osvećenje vode u svako vrijeme i na svakom mjestu: u kući, u polju, u vrtu…

Narod vjeruje da Sveta vodica, naročito ona Bogojavljenska (koju ljudi uglavnom i nose svojim domovima), može se čuvati neograničeno vrijeme, međutim, otac Predrag Popović je jednom prilikom istakao da se i ona može pokvariti, ali objasnio i u kojem slučaju:

– Naravno da Bogojavljenska vodica može da se pokvari, ne ovako kao kada bi uzeli flašu obične vode i stavili pored bogojavljenske. Jer, kad biste u flašu obične vode stavili bosiljak to bi Vam se usmrdilo… Bogojavljenska se toči čista, u čistu flašu. Ne dodaje se i ne stavlja se u tu flašu ništa, znači ne ubacuje se bosiljak, ne ubacuju se svjećice, ne ubacuju se novčići (!) itd. – nego se drži tako – kaže otac Predrag Popović.

Zanimljivosti Otac Predrag ispričao kako mu se u snu javila Sveta Petka

Kakve slučajeve je susretao?

''Ljudi koji mi se javljaju da imaju snove koji nisu dobri, ja im kažem: “Uzmete jednu malu flašicu svete vodice, stavite pored kreveta na natkazni, samo da ne bude na direktnom suncu i pratite. Ako se voda brzo ubuđa – znači da tu postoji neko prisustvo nečastivih sila. Onda je voda “to” uzela u sebe, zbog čega se i pokvarila'', otkrio je on.

Otac Predrag kaže da bi, ako se to desi, trebalo pozvati sveštenika da osvešta stan, mi da se pričestimo, okadimo kuću…

''Kaže mi jedna žena da se u njenoj kući vodica već drugu godinu ubuđa… To je voda koju je cijelo selo uzimalo od mene i nikome se nije ubuđala osim njima. Ja joj kažem: “To nije dobar znak. Nije dobar pokazatelj, nešto se tu dešava. Ja Vas molim da svi sad lijepo ispostite i da dođete kod mene da se pričestite svi, što prije. Da mi vidimo: to nas nešto sigurno Bog upozorava da nešto nije kako treba'', govori on.

Dođu oni, pričeste se, priča otac Predrag, ali situacija i dalje ista!

– Ja sam poslije otišao iz tog sela, otišao na drugu parohiju, bio ovdje na liturgiji i tu došla neka žena da joj se čita molitva i ja sačekam tu poslije i pitam:

“Pa šta se dešava sa djetetom?” Kaže da se budi noću, ima neke strahove, ovamo-tamo …

Ja pitam nju: “Pa dobro, kod kolko ste baba voditi dijete?”, jer ako je pitam da li je išla kod vračare, kazaće da nije. Kaže da ga je vodila kod svih, ali nijedna nije pomogla.

Tu je bila i jedna mlada iz tog mjesta (iz moje parohije!)… Pitam, koja je. Nađe je na Fejsbuku i ni manje ni više nego gazdarica te kuće kojoj se buđavi vodica! – istakao je otac Predrag, prenosi Krstarica.