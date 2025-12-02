Vozite oprezno! Magla na dionicama uz rijeke, i na dijelovima gdje su učestali odroni

Magla jutros smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama na 50 do 100 metara.

Posebno izdvajamo dionice uz rijeke Savu, Lašvu, Vrbas i Spreču, kao i dionice: Lepenica-Tarčin (A-1), Konjic-Jablanica, Glamoč-Mlinište i Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje. Na dionicama sa maglom i kolovoz je mjestimično vlažan.

Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe-Banjaluka, Jajce-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Žitomislići-Doljani, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica.

Društvo Vozite oprezno! Kolovozi mokri, pada slab snijeg i učestali su odroni

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići) i Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Društvo Upozorenje za vozače! Oprezno u saobraćaju, magla u kotlinama i višim predjelima

Prema informacijama firme koja održava dionicu magistralne ceste Jablanica-Blidinje, putnička vozila do 3,5 t saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost. Za vozila preko 3,5 t saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika).

Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), prenosi Avaz.