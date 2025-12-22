Logo
Large banner

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

Izvor:

Kliks

22.12.2025

17:13

Komentari:

0
Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву
Foto: ATV

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Farisu Pali i Adnanu Heći zbog više krivičnih d‌jela.

Oni se sumnjiče za pokušaj ubistva, oštećenje tuđe stvari, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

"Sumnjiče se da su subotu ujutro na području Kobilje Glave, iz automobila u pokretu, upotrijebili vatreno oružje prema oštećenom koji je upravljao motornim vozilom. Povrijeđenih nije bilo", saopštili su iz Tužilaštva KS.

miljana kulic sc jt

Scena

Evo šta se desilo sa Miljanom Kulić u Urgentnom centru! Osvanule najnovije vijesti

Pretresom automobila i stambenih prostorija koje osumnjičeni koriste na području Starog Grada, policijski službenici su pronašli i oduzeli jednu automatsku pušku, pištolj, određenu količinu municije, više PVC pakovanja heroina, kokaina i marihuane, drobilice, digitalnu vagu i druge predmete od interesa za istragu.

Oni su od ranije poznati policijskim organima u Sarajevu.

Podijeli:

Tagovi:

Pucnjava

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хапшење у Источном Сарајеву због дроге

Hronika

Hapšenje u Istočnom Sarajevu zbog droge

6 h

0
Сарајево смог магла

BiH

Zavod za javno zdravstvo KS uputio upozorenje građanima

23 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Pucnjava u BiH: Usred vožnje otvorili vatru na čovjeka

1 d

0
Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Ni Banjaluka ni Sarajevo: Ovo je danas grad s najzagađenijim vazduhom

1 d

1

Više iz rubrike

Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу

Hronika

Predložen pritvor za Rajka Pavića: Dvojicu pretukao šipkom jer su napali konobaricu

3 h

0
Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

Hronika

Djed (75) divljao po putu sa više od 4 promila alkohola u krvi

3 h

0
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Hronika

Harmonikaš Hanke Paldum poginuo u nesreći kod Višegrada

3 h

0
Igor Repajić

Hronika

Na slobodi optuženi za pomaganje u ubistvu Radenka Bašića!

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

35

Konakovićeva stranka nastavlja da puca, Karamehić-Abazović prešla u NS

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner