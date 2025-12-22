Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

Izvor:
22.12.2025
Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Farisu Pali i Adnanu Heći zbog više krivičnih djela.
Oni se sumnjiče za pokušaj ubistva, oštećenje tuđe stvari, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
"Sumnjiče se da su subotu ujutro na području Kobilje Glave, iz automobila u pokretu, upotrijebili vatreno oružje prema oštećenom koji je upravljao motornim vozilom. Povrijeđenih nije bilo", saopštili su iz Tužilaštva KS.
Pretresom automobila i stambenih prostorija koje osumnjičeni koriste na području Starog Grada, policijski službenici su pronašli i oduzeli jednu automatsku pušku, pištolj, određenu količinu municije, više PVC pakovanja heroina, kokaina i marihuane, drobilice, digitalnu vagu i druge predmete od interesa za istragu.
Oni su od ranije poznati policijskim organima u Sarajevu.
