Zavod za javno zdravstvo KS uputio upozorenje građanima

Na osnovu današnjih mjerenja koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na automatskim referentnim stanicama u Kantonu Sarajevo, indeks kvaliteta zraka pokazuje dobro do umjereno stanje na većini mjernih lokacija.

Prema dostupnoj vremenskoj prognozi do kraja dana, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz pojavu magle i niske oblačnosti u kotlinama.

Najviša dnevna temperatura kretaće se oko pet stepeni Celzijusa, dok će vjetar biti slab i promjenjivog smjera, brzine od jedan do tri metra u sekundi. U jutarnjim i večernjim satima prisutni su uslovi za slabu temperaturnu inverziju, što može nepovoljno uticati na raspršivanje zagađujućih materija u zraku.

Iz Zavoda navode da se, s obzirom na ove meteorološke uslove, ne očekuju veće promjene kvaliteta zraka tokom dana, ali da u večernjim satima može doći do lokalnog zadržavanja zagađenja, naročito u područjima sklonim temperaturnoj inverziji. Takođe je naglašeno da je u Kantonu Sarajevo i dalje na snazi "Naredba o proglašenju epizode Upozorenje u zonama A, B, C i D".

Gradovi i opštine Građani pozvani da nose maske i smanje boravak na otvorenom

Zavod za javno zdravstvo KS preporučuje stanovništvu da boravi u zatvorenim prostorima, posebno kada je riječ o osjetljivim kategorijama poput d‌jece, trudnica, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Za opću populaciju preporučuje se izbjegavanje intenzivnih aktivnosti na otvorenom, dok se radnicima koji posao obavljaju vani savjetuje da ograniče fizičke napore i koriste zaštitne maske s respiratornim filterima FFP2 ili FFP3.

U slučaju da je izlazak neophodan, iz Zavoda dodatno naglašavaju važnost zaštite, ali i realna ograničenja takvih mjera.

"Maske su predviđene samo za kratkotrajno nošenje i ne pružaju potpunu zaštitu od zagađujućih materija u zraku. Također je važan i dobar kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru", navode iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.