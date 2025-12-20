Saobraćajni kolaps na ulazu u BiH

Ogromne gužve zabilježene su večeras na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, gdje su na više graničnih prelaza formirane kilometarske kolone.

Večernji sati donijeli su značajno pojačan intenzitet saobraćaja na sjevernim i zapadnim granicama Bosne i Hercegovine. Prema podacima BIHAMK-a, kritična situacija je na prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod, Svilaj, Šamac, Orašje, Šepak i Brčko.

Dok se na ovim lokacijama čeka u dugim kolonama, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je povremeno pojačan, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju vozačima da su gužve dijelom uzrokovane i uvođenjem novog sistema registracije putnika koji se primjenjuje na granicama sa Evropskom unijom. Ovaj sistem zahtijeva detaljniju obradu podataka, što direktno utiče na brzinu prolaska i stvara dodatne zastoje.

Vozačima se savjetuje da prije polaska na put provjere stanje na graničnim prelazima putem veb-kamera i da, ukoliko je moguće, koriste manje frekventne prelaze kako bi izbjegli višesatna čekanja.