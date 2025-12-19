Radanović o pritisku na srpske povratnike u Teočaku: Ne mogu da vjerujem

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović izjavio je da je u opštini Teočak na djelu očigledan pritisak na srpske povratnike s ciljem njihovog iseljavanja i dodao da ne postoji nikakav pravni osnov za rušenje pomoćnih objekata srpske porodice Kovačević izgrađenih prije rata.

Radanović je rekao Srni da je Dejtonskim mirovnim sporazumom propisano da svako ima pravo da obnovi objekte koji su postojali prije rata, bez obzira da li su u ratnim dejstvima oštećeni ili nisu, posebno kada je riječ o povratničkim porodicama.

On je naglasio da je u slučaju porodice Kovačević riječ o Srbima koji su se vratili u većinski muslimansku opštinu, te da su sporni pomoćni i objekti neophodni za poljoprivredu i elementarno preživljavanje.

"Ne mogu da vjerujem da jedna mala i nerazvijena opština, kao što je Teočak, koja ima samo jedno srpsko selo - Rastošnicu, vrši pritisak na jednu, dvije ili tri srpske kuće koje su tamo ostale", rekao je Radanović.

Svijet Novi zakon o služenju vojnog roka u Njemačkoj na snazi od januara

On je naglasio da ne može postojati nijedan razlog da se ruše pomoćni objekti izgrađeni prije rata, te ukazao da su u Republici Srpskoj muslimanskim povratnicima dozvoljene obnove svih objekata koje su imali prije 1992. godine, bez obzira na postojanje građevinske dokumentacije.

Domaćinstvo sestre i brata Ljiljane i Milana Kovačevića, koji su jedini povratnici u mjesto Rastošnica u Federaciji BiH, pod velikim je pritiskom opštinske vlasti u Teočaku, koja traži da budu srušeni njihovi pomoćni objekti izgrađeni 1985. godine.