Vulić: Kategorično odbacujemo prijedloge zakona o Sudu i VSTS

Klub poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH kategorično odbacuje prijedloge zakona PDP-a i SDS-a o Sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH /VSTS/, jer su oni u potpunosti neprihvatljivi i neprovodivi, rekla je Srni šef Kluba SNSD-a Sanja Vulić.

Vulićeva je rekla da SNSD neće učestvovati u sprovođenju naloga Kristijana Šmita i da prijedlozi izmjena Zakona o Sudu BiH i zakona o VSTS nisu rezultat unutrašnjeg političkog dogovora niti evropskih standarda, već direktno političko naređenje s ciljem demonstracije sile i stvaranja privida političke relevantnosti dvije vještačke "trojke" - srpske i bošnjačke.

"Stručna javnost je jasno rekla svoje, ne podržavaju prijedloge zakona ali očigledno je da to kreatore ovih prijedloga ne zanima", poručila je Vulićeva.

Oni koji se danas lažno predstavljaju kao evropska alternativa, kako je navela, u stvarnosti su izvršioci politike globalističkih centara moći i najdirektniji rušitelji Dejtonskog sporazuma.

"To nisu nosioci evropskih vrijednosti, već politički poslušnici Kristijana Šmita, čija je jedina misija slabljenje entiteta i obesmišljavanje ustavne pozicije Republike Srpske", zaključila je Vulićeva.

Zanimljivosti Baba Vanga predviđa u 2026: Ne sluti na dobro

Ona ističe da su za razliku od njih, ministri SNSD-a i HDZ-a jedini koji su dali konkretan, mjerljiv i međunarodno prepoznat doprinos evropskom putu BiH.

Sve ostalo je, kako je navela, prazna priča, politička gluma i pokušaj obmane javnosti.

"Poručujemo jasno i bez zadrške, Republika Srpska neće biti kolateralna šteta ničijih ambicija, niti poligon za dokazivanje lojalnosti Kristijanu Šmitu. Ko želi naklonost evropskih birokrata, neka je traži na drugi način, a ne kroz urušavanje institucija Srpske i nasilno prekrajanje Dejtona. SNSD će tome stati na put", rekla je Vulićeva.

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je u ponedjeljak, 22. decembra, a na dnevnom redu je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu /VSTS/ BiH.