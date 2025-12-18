Logo
VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija, ovo su njihova imena

Izvor:

ATV

18.12.2025

13:23

Komentari:

0
Tokom drugog dana zasjedanja, koje se održava 17. i 18. decembra 2025. godine u Sarajevu, Visoki sudski i tužilački savjet BiH donio je odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.

Na nivou FBiH, Milena Dramac je imenovana na poziciju predsjednice Opštinskog suda u Jajcu i Marko Lukač na poziciju predsjednika Opštinskog suda u Orašju.

Na nivou Republike Srpske, Vibor Vučić je imenovan na poziciju predsjednika Okružnog trgovinskog suda u Banjoj Luci i Tatjana Radulj na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Novom Gradu.

Prilikom donošenja Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterijume kao što su: stručno znanje, radno iskustvo i rezultati rada; stručne vještine zasnovane na rezultatima iz prethodne karijere; sposobnost nepristrasnog, savjesnog, marljivog, odlučnog i odgovornog obavljanja dužnosti u okviru pozicije za koju se prijavljuje; odnosi sa kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled, te iskustvo na rukovodećim pozicijama.

Prilikom imenovanja, VSTS BiH primjenjivaće odgovarajuće ustavne odredbe koje regulišu jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, i poštovaće uravnoteženu zastupljenost polova, saopštilo je VSTS BiH.

