Dodik: Naser Orić bolje da objasni ubistvo sudije Ilića i masakriranje dječaka Stojanovića

Izvor:

ATV

02.12.2025

10:51

Komentari:

4
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da bi muslimanskom ratnom komandantu Srebrenice Naseru Oriću bilo bolje da objasni kako je ubijen sudija Slobodan Ilić i kako je monstruozno masakriran dječak Slobodan Stojanović.

"Naser Orić je obični zlikovac koji nastavlja da laže i izmišlja da je navodno neko od moje rodbine bio sa njim, a prethodno je tvrdio da se čuo i vidio sa mnom. I opet laže, i u prvom i u drugom slučaju", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

U napadu muslimanskih snaga pod Orićevom komandom na srebreničko selo Zalazje, na Petrovdan, 12. jula 1992. godine zarobljen je, mučen, pa okrutno ubijen sudija Slobodan Ilić, koji je tada imao 46 godina.

Slobodana Stojanovića, koji je ima tek 12 godina, u julu 1992. godine na svirep način ubila je Elfeta Veseli, pripadnik Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje i Kamenica takozvane Armije BiH, kada se, nakon što je izbjegao sa roditeljima, vratio u svoje selo Kamenicu kod Zvornika po psa.

Dječakovo tijelo pronađeno je u jami u zaseoku Bajrići u Novom Selu kod Zvornika, a identifikovan je DNK analizom, nakon čega je sahranjen na groblju u Drinjači.

Tagovi:

Naser Orić

Milorad Dodik

Komentari (4)
