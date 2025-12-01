''Nazad u Srpsku: dijaspora kao most budućnosti'' - cilj povratak Srba iz regiona

U Banjaluci je održana konferencija "Nazad u Srpsku: dijaspora kao most budućnosti". Skupu su prisustvovali predstavnici Vlade Srpske, privrednici, kao i predstavnici institucija Srbije zaduženi za pitanja dijaspore i brojni drugi gosti i učesnici. Cilj konferencije je da se radi na većem povratku Srba iz regiona, boljoj povezanosti sa maticom i stvaranju uslova za život i rad u Srpskoj i Srbiji.

Srbi u dijaspori prepoznati su kao jedan od važnijih faktora razvoja Srbije i Srpske, i svaka porodica ili pojedinac koji odluče da se vrate u zemlju porijekla zaslužuju podršku institucija. Čilo se to na konferenciji Nazad u Srpsku, posvećenoj upravo povratku naših ljudi iz inostranstva i njihovom povezivanju sa maticom. Povratna migracija odnosno povratak je pitanje od nacionalnog interesa, kažu organizatori.

Predsjednik Udruženja građana "Evolvis" Goran Vujaković istakao je da svima postaje jasno da su ljudi sa svojim znanjem, svojim iskustvom i vezama, kako emotivnim sa matičnom zemljom, tako i sa ekonomskim i kulturnim vezama sa inostranstvom – najveći kapital.

Dobar privredni ambijent, stimulativna poreska politika, najniža cijena struje u regionu samo su neki od faktora koji bi mogli biti presudni da se naši ljudi vrate u Srpsku i ovdje prenesu i svoje poslovne aktivnosti, kaže ministar Zlatan Klokić. Zato će Vlada Srpske dodatno olakšati svima koji razmišljaju o povratku, a radiće se po uzoru na dosadašnje prakse iz Srbije.

"Mi ćemo u narednom periodu uspostaviti jednu tačku koju ćemo nazvati "Back to Srpska" kako bi omogućili našim građanima koji žele da se vrate u republiku Srpsku pružanje svih onih neophodnih informacija i svih onih stvari koje im mogu olakšati te stvari ukoliko odluče za povratak u Republiku Srpsk", istakao je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.

Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbe u regionu MSP Srbije Vladimir Kokanović, dodao je da se Uprava trudi da čuje koje su to sugestije od sunarodnika i onih koji su se vratili ili prenijeli centar svojih životnih aktivnosti u Republiku Sprskuili Srbiju i onih koji imaju tu namjeru.

Među onima koji su se vratili u Srpsku je i naša košarkašica Saša Čađo, bivša reprezentativka Srbije. Nakon veoma uspješne karijere, sada svoje znanje prenosi mladim generacijama upravo u Banjaluci.

"Ja sam bila učesnik projekata koji podrazumijevaju vraćanje ljudi iz dijaspore i imala sam lijepu podršku ustanova. Htjela bih da kažem da je sve moguće uz trud i veliki rad", dodala je Čađo.

Vremena kada se na povratak iz inostranstva gledalo kao na neki vid neuspjeha davno su prošla, poručili su učesnici konferencije. Pored poslovnih prilika, za mnoge je presudan i naš sistem tradicionalnih i porodičnih vrijednosti. Tačnih podataka nema, ali procjena je da u inostranstvu živi više od 300 hiljada ljudi porijeklom iz Republike Srpske.