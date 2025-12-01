Logo

SNSD i SDS kažnjeni zbog kršenja izborne tišine

01.12.2025

14:07

Komentari:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH kaznila je na današnjoj sjednici SDS i SNSD zbog kršenja izborne tišine sa 3.000 KM, odnosno 3.500 KM.

SDS je kažnjen zbog toga što je Ognjen Bodiroga na dan izbora na društvenim mrežama postavio objavu u kojoj je pozvao birače da glasaju za Branka Blanušu, čime je prekršio izbornu tišinu.

CIK je kao neosnovan odbio prigovor SNSD-a da je Želimir Nešković iz SDS-a objavom na društvenim mrežama prekršio izbornu tišinu, zbog toga što nije utvrđeno da tekst njegove objave u kojoj birače poziva da iskoriste građansku dužnost predstavlja kršenje izborne tišine.

SNSD je kažnjen jer je utvrđeno da je predsjednik ove partije Milorad Dodik na dan izbora imao četiri objave na društvenim mrežama koje se odnose na realizovane projekte, fotografije sa sastanaka, kao i dijelove njegovog gostovanja u televizijskim emisijama.

CIK je danas donio naredbu o otvaranju vreća sa izbornim materijalom sa po jednog biračkog mjesta u Gradišci, Brčkom i Bijeljini jer je Glavni centar za brojanje utvrdio da nedostaju birački spiskovi sa ovih biračkih mjesta.

Odluku o terminu otvaranja vreća donijeće Glavni centar za brojanje.

Donesena je i naredba o novom kontrolnom brojanju sa tri biračka mjesta, jer je kontrola izbornih rezultata utvrdila da je na ovim biračkim mjestima na izvodu u Centralni birački spisak bilo manje potpisa od broja potpisa na zapisniku o radu biračkog odbora.

"Na biračkom mjestu 083B028 na izvodu iz Centralnog biračkog spiska ima 504 potpisa, a na zapisniku o radu biračkog odbora i broju glasača je su 532 potpisa. Na biračkom mjestu 034B113 utvrđeno da na izvodu iz Centralnog biračkog spiska ima 351 potpis, a u zapisniku o radu biračkog mjesta evidentiran 361 potpis. Na jednom biračkom mjestu u Laktašima utvrđeno je 326 potpisa, a bilo je 327 glasačkih listića u kutiji", navedeno je na sjednici.

O terminu novog kontrolnog brojanja odluku će donijeti uprava Glavnog centra za brojanje.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

SDS

SNSD

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Posebna sjednica Vlade Srpske o stanju u RiTE Ugljevik

4 h

0
Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

Republika Srpska

Dodik o Orićevoj izjavi: Kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu

17 h

14
Каран и Блануша

Republika Srpska

Novi presjek stanja: Evo kolika je prednost Karana u odnosu na Blanušu

18 h

0
Затворено бирачко мјесто: Нико није гласао у Корићанима!

Republika Srpska

Zatvoreno biračko mjesto: Niko nije glasao u Korićanima!

19 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner