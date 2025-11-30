Logo
Zatvoreno biračko mjesto: Niko nije glasao u Korićanima!

SRNA

30.11.2025

19:32

Затворено бирачко мјесто: Нико није гласао у Корићанима!
Na biračkom mjestu u Korićanima u opštini Kneževo danas niko nije glasao na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić rekao je Srni da do zatvaranja glasačkih mjesta nijedan od 56 birača sa pravom glasa nije glasao.

Избори, Република Српска 2025

Republika Srpska

Nastavljaju "tradiciju": U Korićanima do 15 časova niko nije glasao

Dukić je naveo da se ovako nešto nije desilo posljednjih gotovo devet godina, od kada je na čelu Opštinske izborne komisije.

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina.

илу-избори-24112025

Republika Srpska

Nijedan mještanin Korićana nije glasao do 11 časova

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra.

