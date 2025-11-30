Zatvoreno biračko mjesto: Niko nije glasao u Korićanima!

Na biračkom mjestu u Korićanima u opštini Kneževo danas niko nije glasao na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić rekao je Srni da do zatvaranja glasačkih mjesta nijedan od 56 birača sa pravom glasa nije glasao.

Dukić je naveo da se ovako nešto nije desilo posljednjih gotovo devet godina, od kada je na čelu Opštinske izborne komisije.

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra.