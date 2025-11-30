Nastavljaju "tradiciju": U Korićanima do 15 časova niko nije glasao

Izvor:
SRNA
Na biračkom mjestu Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 15.00 časova nijedan birač nije iskoristio glasačko pravo, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/Budimir Dukić.
Biračka mjesta biće otvorena do 19.00 časova.
Centralna izborna komisija donijela je odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su u nedjelju, 23. novembra.
