Nastavljaju "tradiciju": U Korićanima do 15 časova niko nije glasao

Na biračkom mjestu Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 15.00 časova nijedan birač nije iskoristio glasačko pravo, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/Budimir Dukić.

Biračka mjesta biće otvorena do 19.00 časova.

Centralna izborna komisija donijela je odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su u nedjelju, 23. novembra.