Logo
Large banner

Nastavljaju "tradiciju": U Korićanima do 15 časova niko nije glasao

Izvor:

SRNA

30.11.2025

15:17

Komentari:

0
Настављају "традицију": У Корићанима до 15 часова нико није гласао
Foto: ATV

Na biračkom mjestu Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 15.00 časova nijedan birač nije iskoristio glasačko pravo, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/Budimir Dukić.

Biračka mjesta biće otvorena do 19.00 časova.

Centralna izborna komisija donijela je odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina.

илу-избори-24112025

Republika Srpska

Nijedan mještanin Korićana nije glasao do 11 časova

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su u nedjelju, 23. novembra.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Kneževo

Korićani

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ниједан мјештанин Корићана није гласао до 11 часова

Republika Srpska

Nijedan mještanin Korićana nije glasao do 11 časova

7 h

0
Додик: Народ још једном показао коме вјерује кад је најтеже

Republika Srpska

Dodik: Narod još jednom pokazao kome vjeruje kad je najteže

10 h

2
Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске

Republika Srpska

Mještani Korićana danas glasaju za predsjednika Srpske

10 h

0
Каран и Блануша

Republika Srpska

CIK objavio nove rezultate: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner