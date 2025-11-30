Logo
Dodik: Narod još jednom pokazao kome vjeruje kad je najteže

30.11.2025

Додик: Народ још једном показао коме вјерује кад је најтеже
Foto: ATV

Republika Srpska i pored stalnih nastojanja iz političkog Sarajeva da ospore njen status uporno pokazuje da je stabilna i jedinstvena, napisao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

Dodik je u pregledu nedjelje na svom Iks nalogu napisao da je narod još jednom pokazao kome vjeruje kad je najteže.

"Kome daje povjerenje da idemo dalje, mirno i dostojanstveno. Tokom sedmice boravio sam u Budimpešti, gdje sam se susreo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i još jednom smo potvrdili snažno prijateljstvo Srpske i Mađarske", napisao je Dodik na Iksu.

Milorad Dodik

Republika Srpska

