Dodik: Narod još jednom pokazao kome vjeruje kad je najteže

Republika Srpska i pored stalnih nastojanja iz političkog Sarajeva da ospore njen status uporno pokazuje da je stabilna i jedinstvena, napisao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.
Dodik je u pregledu nedjelje na svom Iks nalogu napisao da je narod još jednom pokazao kome vjeruje kad je najteže.
"Kome daje povjerenje da idemo dalje, mirno i dostojanstveno. Tokom sedmice boravio sam u Budimpešti, gdje sam se susreo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i još jednom smo potvrdili snažno prijateljstvo Srpske i Mađarske", napisao je Dodik na Iksu.
Tokom sedmice boravio sam u… pic.twitter.com/9W7fAKcgdi
