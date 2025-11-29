Logo
Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

Tanjug

29.11.2025

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Karakas je danas osudio izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa da vazdušni prostor oko Venecuele treba smatrati zatvorenim, saopštila je vlada Venecuele.

Ona je ocijenila Trampove komentare "kolonijalističkom prijetnjom" po suverenitet zemlje, nespojivom sa međunarodnim pravom, prenosi Rojters.

Tramp je ranije danas izjavio da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele treba smatrati "zatvorenim u potpunosti", ali nije iznio detalje.

"Svim avio-kompanijama, pilotima, trgovcima drogom i trgovcima ljudima, molim vas da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele smatrate zatvorenim u potpunosti", napisao je Tramp.

Tramp je u četvrtak obećao da će pojačati vojne akcije protiv navodnih krijumčara droge, rekavši da će vojska SAD "vrlo uskoro" započeti kopnene operacije u Venecueli.

Индонезија поплаве

Svijet

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

"Vjerovatno ste primijetili da ljudi više ne žele da prevoze (drogu) morem, pa ćemo početi da ih zaustavljamo i kopnom. Kopnena ruta je lakša, a to će početi veoma uskoro", istakao je Tramp.

Tramp je ranije optužio predsjednika Venecuele Nikolasa Madura da vodi kriminalnu imperiju ugrađenu u državni aparat, koja je korumpirala vojsku, obavještajne službe, sudove i parlament, što je Maduro negirao.

