Papa i vaseljenski patrijarh potpisali "deklaraciju o jedinstvu"

Izvor:

SRNA

29.11.2025

19:15

Komentari:

3
Папа и васељенски патријарх потписали "декларацију о јединству"
Foto: Tanjug / AP / Dilara Senkaya

Papa Lav Četrnaesti i vaseljenski patrijarh Vartolomej potpisali su simboličnu deklaraciju obavezujući se na jedinstvo između njihovih crkava, javio je "Juronjuz".

U deklaraciji su se zavjetovali da će raditi na pronalaženju načina da Katolička i Pravoslavna crkva odrede zajednički datum za Vaskrs.

"Naša je zajednička želja da nastavimo proces traganja za mogućim rješenjem za zajedničko slavljenje praznika nad praznicima svake godine", piše u deklaraciji, bez pominjanja bilo kog datuma.

Papa je tokom posjete Istanbulu došao i u Vaseljensku patrijaršiju.

Posjeta, istorijske i simbolične prirode, bila je usmjerena na hrišćansko pomirenje i njegovanje mira u vremenu brojnih globalnih sukoba.

Papu je na ulazu u Patrijaršijsku crkvu Svetog Đorđa dočekao vaseljenski patrijarh. Nakon što su zajedno zapalili svijeću i poklonili se svetoj ikoni, njih dvojica su zajedno ušli u crkvu.

Među prisutnima su bili patrijarh aleksandrijski Teodor, prelati Carigradske i Rimske crkve, zamjenik državnog sekretara SAD za upravu i resurse Majkl Rigas, savjetnik za religiju i diplomatiju u EU Konstantinos Aleksandris i drugi diplomatski predstavnici.

Komentari (3)
