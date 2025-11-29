AFD osnovala omladinsku organizaciju pod nazivom "Generacija Njemačke"

Izvor:
Stranka Alternativa za Njemačku /AfD/ osnovala je novu omladinsku organizaciju pod nazivom "Generacija Njemačka".
Više od 800 učesnika kongresa u Gisenu usvojilo je statut mladih sa pravilima o ulozi i radu nove organizacije, koja će, za razliku od svog prethodnika, "Omladinske alternative", biti usko povezana sa AfD-om.
Kongres je u Gisenu bio praćen masovnim protestima. Prije održavanja skupa oragnizovane su blokade puteva, a članovi AfD su dolazili uz policijsku zaštitu.
Nekoliko ljudi sa lakšim povredama zbrinuto je u gradskoj univerzitetskoj bolnici dok su trajale demonstracije protiv osnivanja nove grupe, prenijela je agencija DPA.
Između 10 i 15 policajaca zadobilo je lakše povrede, saopštila je policija.
