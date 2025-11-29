Logo
Orban: EU krije poraz u Ukrajini da bi izbjegla politički kolaps

Izvor:

Agencije

29.11.2025

15:33

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Evropski političari se plaše da priznaju da je konflikt u Ukrajini izgubljen, jer bi to izazvalo "zemljotres" u evropskoj politici i dovelo do ostavki onih koji nisu dozvolili da se sukob ranije okonča, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban, prenose RIA Novosti.

"Priznanje da je ovaj rat izgubljen i da ga nećemo nastavljati izazvalo bi fundamentalni politički zemljotres i promene u evropskoj politici. A oni još nisu došli do tačke u kojoj će biti primorani da to priznaju. Ali to će se dogoditi, isto kao što se dogodilo i sa migracijom", istakao je Orban, govoreći u gradu "Njiređhaza".

Osim toga, premijer Mađarske je izjavio u intervjuu za "Velt am Zontag" da Ukrajina treba da nastavi da postoji kao "tampon-država" između Rusije i NATO-a.

"Jedino moguće dugoročno rješenje jeste da se poslijeratni poredak zasniva na temeljnom principu prema kome Ukrajina postaje tampon-država kakva je nekada bila. Rusija zadržava teritoriju o kojoj bude postignut dogovor na međunarodnoj mirovnoj konferenciji, a sve što se nalazi zapadno od te linije – sve do istočne granice NATO-a – čini teritoriju ukrajinske države, koja ponovo postaje tampon-zona", naglasio je Orban.

Prema njegovim riječima, Rusija i NATO treba da se dogovore o broju i opremljenosti ukrajinskih oružanih snaga kojima bi bilo dozvoljeno da djeluju u tampon-zoni. Obe strane moraju da daju garancije da "niko neće podrediti tu tampon-državu svojoj vlasti".

"To je pitanje pregovora. Međunarodno pravo pruža instrumente za uspostavljanje takvog sistema garancija", istakao je mađarski premijer.

Tagovi:

Viktor Orban

Ukrajina

Rusija

