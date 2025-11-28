Mađarska snosi pune ekonomske posljedice ukrajinskog sukoba, uključujući blokiranu saradnju i značajne gubitke, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban na početku sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Mađarska osjeća pune posljedice ukrajinskog sukoba, uključujući značajne ekonomske gubitke, jer je ekonomska saradnja blokirana borbama. To važi i za Evropu i za nas", rekao je Orban, prenosi RIA novosti.

Prije dolaska u Moskvu, Orban je naglasio da je cilj posjete obezbjeđivanje stabilnih isporuka ruske nafte i gasa, navodeći da je Budimpešta tokom posjete Vašingtonu uspjela da postigne ukidanje američkih sankcija na energente koji stižu gasovodom.

Orban je istakao da su ruske zalihe nafte i gasa obezbijedile zemlji najniže cijene energije u Evropi.

On je ranije rekao da Rusija garantuje bezbjednost Mađarske tako što joj obezbjeđuje energiju.

Prema riječima šefa kabineta premijera, Gergelja Guljaša, odbijanje ruskog gasa koštalo bi Mađarsku približno deset milijardi dolara i rezultiralo bi gubitkom većim od četiri odsto BDP-a zemlje.

Orban je na početku sastanka u Kremlju izrazio nadu da će nedavno najavljene međunarodne inicijative o Ukrajini dovesti do mirovnog procesa.

Američka administracija je ranije najavila razvoj plana za ukrajinsko rješenje, napominjući da za sada neće razmatrati njegove detalje, jer je rad još uvijek u toku.

Kremlj poručio da je Rusija otvorena za pregovore, uz napomenu da o američkom predlogu suštinskih konsultacija još nema.

Putin je ranije rekao da bi američki plan mogao da posluži kao osnova rješenja, ali je ukazao da Vašington, kako tvrdi, ne može da obezbijedi saglasnost Kijeva, koji "još sanja o strateškom porazu Rusije".

Putin je poručio da će, ako Kijev odbije američke prijedloge, i Ukrajina i evropski "ratni huškači" moraju da shvate da će se događaji koji su se odigrali u Kupjansku "neizbježno ponoviti i na drugim ključnim dijelovima fronta".

Portparol Dmitrij Peskov ponovio je da Ukrajina mora da donese političku odluku o otpočinjanju razgovora i da se, kako je rekao, prostor za samostalno odlučivanje Kijeva smanjuje usljed ruskih ofanzivnih dejstava.