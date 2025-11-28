Logo
Medvjed napao čovjeka u javnom toaletu

Telegraf

28.11.2025

12:57

0
Медвјед напао човјека у јавном тоалету
Foto: Unsplash

Japan se ove godine suočava sa nezabilježenom serijom napada medvjeda, koja se proširila i na najneobičnija mjesta.

Posljednji u nizu incidenata se dogodio u petak, rano ujutru, u prefekturi Gunma, gdje je muškarac napadnut u javnom toaletu - samo nekoliko metara od željezničke stanice.

Zadobio lakše povrede

Prema navodima lokalnih medija, 69-godišnji radnik obezbjeđenja se spremao da izađe iz toaleta kada je primjetio divlju zvijer. U šoku je pao na pod, ali je uspio da se odbrani od napada udarcima nogama.

Medvjed se zatim okrenuo i pobjegao, prenosi Guardian.

Neimenovani muškarac je zadobio lakše povrede, pa je uspio da stigne do policijske stanice i prijavi incident. Nadležni ističu da se dogodio u području koje se smatra relativno urbanim i do sada bezbjednim.

Manjak izvora hrane

Ovaj slučaj je posljednji u zabrinjavajućem nizu. Nadležni povrđuju da je od aprila usmrćeno čak 13 osoba, najviše u istoriji otkako se vodi evidencija. Broj napada dostigao je 197, a stručnjaci već sada očekuju da će 2025. premašiti prošlogodišnji rekord od 219.

Najviše incidenata je zabilježeno u prefekturama Akita, Ivate i Fukušima, regionima koji se mjesecima suočavaju s neuobičajeno agresivnim ponašanjem divljih životinja.

Biolozi upozoravaju da je ovogodišnja sezona izuzetno loša po pitanju prirodnih izvora hrane za medvjede. Iz tog razloga, češće silaze do sela i gradova, približavaju se ljudima i ulaze u objekte u potrazi za jelom.

Stigli pripadnici vojske

Zbog ozbiljnosti situacije japanska vlada je preduzela neuobičajeno oštre mjere.

U prefekturu Akita poslati su pripadnici vojske kako bi pomagali lokalnim lovcima u hvatanju i uklanjanju agresivnih životinja.

Policiji je, prvi put poslije više godina, ponovo dozvoljeno da puca na medvjede, jer postoji manjak licenciranih lovaca koji mogu da reaguju na terenu.

Japan

napad medvjeda

