Zlatni olimpijci posjetili SD Borik: Arslanagić i Karalić otkrili spomen-ploču

Proslavljeni rukometaši, zlatni olimpijci Abas Arslanagić i Milorad Karalić, posjetili su SD Borik i tom prilikom otkrili spomen-ploču na mjestu gde je davne 1972. godine postavljen kamen temeljac za izgradnju Hrama sporta.

Dočekali su ih predstavnici Uprave SC Borik na čelu sa direktorom Nenadom Talićem.

Tog istorijskog dana, 24.9.1972. godine, zajedno sa Arslanagićem i Karalićem, kamen temeljac položio je i njihov saigrač Dobrivoje Selec, istaknuti rukometaš koji je bio dio zlatne generacije.

Arslanagić i Karalić bili su među ključnim akterima legendarne jugoslovenske reprezentacije koja je iste godine, na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972, osvojila zlatnu medalju. Ta ekipa ostala je upisana zlatnim slovima zahvaljujući izuzetnoj borbenosti, taktičkoj zrelosti i vrhunskom kvalitetu igre.

Nakon otkrivanja ploče, olimpijci su obišli dvoranu, prisjetili se njenih početaka i prvih velikih događaja koji su obilježili nastanak i razvoj Borika. Uručeni su im pokloni koji zauvijek čuvaju sjećanje na sve velike pobjede u Boriku, uramljeni dio istorije – komad Borikovog parketa star 50 godina. Njihova posjeta probudila je emocije među zaposlenima, sportskim radnicima i sportistima, podsjećajući sve na vrijednosti koje Borik njeguje već više od pola vijeka: sportsku tradiciju, predan rad i kontinuirani razvoj.

Sportski centar Borik zahvaljuje Abasu Arslanagiću i Miloradu Karaliću na ovoj izuzetnoj posjeti, kao i na svemu što su učinili za razvoj rukometa i sporta na ovim prostorima. Njihova imena ostaju trajno vezana za istoriju Borika, baš kao i kamen koji su 1972. godine zajedno položili sa Dobrivojem Selecom.