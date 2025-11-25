Logo
Biološki muškarac osvojio titulu za najjaču ženu svijeta

Izvor:

Kliks

25.11.2025

16:03

Komentari:

0
Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета
Foto: Instagram

Sportski svijet ponovo je dobio kontroverznu priču i žestoke reakcije u javnosti nakon što je transrodna sportistkinja Džejmi Buker dobila nagradu za najjaču ženu svijeta.

Džejmi Buker iz Sjedinjenih Američkih Država, za koju se tvrdi da je biološki muškarac, pobijedila je Britanku Andreu Tompson u takmičenju za najjaču ženu svijeta koje je održano u američkom Arlingtonu.

Tompson se nije pomirila sa činjenicom da je izgubila od, kako kaže, muškarca, pa je u znak protesta napustila podij i nije željela podići medalju.

Pobjeda Buker izazvala je mnogo žestokih reakcija, a brojne takmičarke proglasile su poraženu finalistkinju Tompson kao "najjaču ženu svijeta".

Tako je Rebeka Roberts, trostruka šampionka ovog takmičenja, šokirala sve porukom da niko, čak ni organizatori takmičenja, nisu znali za Bukerovu prošlost u kojoj je bila muškarac.

Buker je sama za sebe potvrdila da je transrodna osoba. Na njenom Jutjubu kanalu nalazi se saopštenje u kojem navodi da je dugo bila žrtva zlostavljanja zbog toga.

"Svi umiru od želje da ispričaju svoju priču i ja očigledno nisam izuzetak. Ja sam 21-godišnja transrodna žena s istorijom zlostavljanja, koja se bori da ostane vjerna sebi dok sam pod vlašću svojih religioznih roditelja", saopštila je Buker na Jutjub kanalu.

Odmah nakon ovog kontroverznog finala, počela je kampanja "Zaštitimo ženski sport", a koja svako malo dođe u centar pažnje nakon što neki transrodni sportaš pobijedi u konkurenciji žena.

