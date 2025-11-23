Logo

Dodik čestitao ŽOK Gacko: Ovaj uspjeh nije samo trofej u vitrini, to je kruna predanog rada

23.11.2025

17:09

Додик честитао ЖОК Гацко: Овај успјех није само трофеј у витрини, то је круна преданог рада
Foto: X/Printscreen

"Čestitam odbojkašicama ŽOK Gacko na osvajanju Kupa Republike Srpske. Ovaj uspjeh nije samo trofej u vitrini - to je kruna vašeg predanog rada i zajedništva", napisao je lider SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks i dodao:

"Pokazale ste istrajnost i borbenost i upisale još jednu titulu u nizu. Neka vas ovaj trofej podsjeti koliko možete. Želim vam puno uspjeha u svim narednim takmičenjima".

