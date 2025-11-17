Logo
Kuvalja više nije predsjednik Borca

Izvor:

Glas Srpske

17.11.2025

20:11

Куваља више није предсједник Борца
Foto: ATV

Vladimir Kuvalja smijenjen je sa funkcije predsjednika RK Borac poslije samo tri mjeseca na ovoj funkciji, iako je on u javljaju za "Glas Srpske" istakao da je sam odlučio da se povuče.

Na sjednici koja se ovog puta održava u dvorani "Borik", u toku glasanja bio je prisutan 21 član. Za razrješenje Kuvalje glasalo je 20 članova skupštine dok je jedan bio suzdržan.

Алдина Јахић

Hronika

Svjedok opisao posljednje trenutke Aldine Jahić: Bio je mrtav-hladan

Nakon svega očekuje se da se odmah izabere novi predsjednik kluba i imenuje novi sastav Upravnog odbora, piše "Glas Srpske".

