Kuvalja više nije predsjednik Borca

Vladimir Kuvalja smijenjen je sa funkcije predsjednika RK Borac poslije samo tri mjeseca na ovoj funkciji, iako je on u javljaju za "Glas Srpske" istakao da je sam odlučio da se povuče.

Na sjednici koja se ovog puta održava u dvorani "Borik", u toku glasanja bio je prisutan 21 član. Za razrješenje Kuvalje glasalo je 20 članova skupštine dok je jedan bio suzdržan.

Hronika Svjedok opisao posljednje trenutke Aldine Jahić: Bio je mrtav-hladan

Nakon svega očekuje se da se odmah izabere novi predsjednik kluba i imenuje novi sastav Upravnog odbora, piše "Glas Srpske".