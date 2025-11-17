Kuvalja više nije predsjednik Borca

Izvor:
Glas Srpske
17.11.2025
20:11
Komentari:0
Vladimir Kuvalja smijenjen je sa funkcije predsjednika RK Borac poslije samo tri mjeseca na ovoj funkciji, iako je on u javljaju za "Glas Srpske" istakao da je sam odlučio da se povuče.
Na sjednici koja se ovog puta održava u dvorani "Borik", u toku glasanja bio je prisutan 21 član. Za razrješenje Kuvalje glasalo je 20 članova skupštine dok je jedan bio suzdržan.
Hronika
Svjedok opisao posljednje trenutke Aldine Jahić: Bio je mrtav-hladan
Nakon svega očekuje se da se odmah izabere novi predsjednik kluba i imenuje novi sastav Upravnog odbora, piše "Glas Srpske".
Ostali sportovi
3 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Ostali sportovi
3 d0
Najnovije
Najčitanije
22
05
21
56
21
54
21
48
21
44
Trenutno na programu