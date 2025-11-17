Umrlo 49 ljudi zbog upotrebe ilegalnih lijekova

Holandski tužioci saopštili su da istražuju najmanje 49 smrtnih slučajeva koji bi mogli biti povezani sa ilegalnom veb-prodavnicom lijekova koja je ugašena u avgustu.

Usudskom postupku protiv vlasnika veb-sajta “Fankeps”, tužioci su rekli da su vid‌jeli jaku vezu između smrti 27 uglavnom mladih ljudi i upotrebe proizvoda koje su naručili na tom sajtu.

Tokom istrage, otkrivena su još 22 slučaja koji bi takođe mogli biti povezani sa ovim veb-sajtom, dok su posljednjih dana roditelji još četiri preminule osobe prijavili moguću vezu.

Republika Srpska Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

Vlasnici veb-sajta uhapšeni su u avgustu i osumnjičeni su za trgovinu lijekovima bez dozvole i prodaju lijekova bez potrebnih recepata.

Oni su se, takođe, bavili i takozvanim dizajnerskim drogama, supstancama koje su gotovo potpune kopije ilegalnih droga sa dovoljno manjih izmjena da bi bile legalne.