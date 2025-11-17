Umrlo 49 ljudi zbog upotrebe ilegalnih lijekova

Izvor:
SRNA
17.11.2025
20:07
Komentari:0
Holandski tužioci saopštili su da istražuju najmanje 49 smrtnih slučajeva koji bi mogli biti povezani sa ilegalnom veb-prodavnicom lijekova koja je ugašena u avgustu.
Usudskom postupku protiv vlasnika veb-sajta “Fankeps”, tužioci su rekli da su vidjeli jaku vezu između smrti 27 uglavnom mladih ljudi i upotrebe proizvoda koje su naručili na tom sajtu.
Tokom istrage, otkrivena su još 22 slučaja koji bi takođe mogli biti povezani sa ovim veb-sajtom, dok su posljednjih dana roditelji još četiri preminule osobe prijavili moguću vezu.
Republika Srpska
Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima
Vlasnici veb-sajta uhapšeni su u avgustu i osumnjičeni su za trgovinu lijekovima bez dozvole i prodaju lijekova bez potrebnih recepata.
Oni su se, takođe, bavili i takozvanim dizajnerskim drogama, supstancama koje su gotovo potpune kopije ilegalnih droga sa dovoljno manjih izmjena da bi bile legalne.
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
54
21
48
21
44
21
44
Trenutno na programu