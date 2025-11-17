Logo
Large banner

Umrlo 49 ljudi zbog upotrebe ilegalnih lijekova

Izvor:

SRNA

17.11.2025

20:07

Komentari:

0
Умрло 49 људи због употребе илегалних лијекова
Foto: pexels/Polina Tankilevitch

Holandski tužioci saopštili su da istražuju najmanje 49 smrtnih slučajeva koji bi mogli biti povezani sa ilegalnom veb-prodavnicom lijekova koja je ugašena u avgustu.

Usudskom postupku protiv vlasnika veb-sajta “Fankeps”, tužioci su rekli da su vid‌jeli jaku vezu između smrti 27 uglavnom mladih ljudi i upotrebe proizvoda koje su naručili na tom sajtu.

Tokom istrage, otkrivena su još 22 slučaja koji bi takođe mogli biti povezani sa ovim veb-sajtom, dok su posljednjih dana roditelji još četiri preminule osobe prijavili moguću vezu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

Vlasnici veb-sajta uhapšeni su u avgustu i osumnjičeni su za trgovinu lijekovima bez dozvole i prodaju lijekova bez potrebnih recepata.

Oni su se, takođe, bavili i takozvanim dizajnerskim drogama, supstancama koje su gotovo potpune kopije ilegalnih droga sa dovoljno manjih izmjena da bi bile legalne.

Podijeli:

Tag:

lijekovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Снага Српске је у њеним људима

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

2 h

0
У четвртак хитна сједница о буџету

BiH

U četvrtak hitna sjednica o budžetu

2 h

0
Амиџић: Рјешење проблема БХРТ-а је у смјени менаџмента

BiH

Amidžić: Rješenje problema BHRT-a je u smjeni menadžmenta

2 h

0
Вулић: Сједница у тону апсолутног политиканства

BiH

Vulić: Sjednica u tonu apsolutnog politikanstva

2 h

0

Više iz rubrike

ЕУ планира увести "порез на масноћу"

Zdravlje

EU planira uvesti "porez na masnoću"

3 h

0
Стручњаци открили: Ево колико сати сна представља претјерано спавање

Zdravlje

Stručnjaci otkrili: Evo koliko sati sna predstavlja pretjerano spavanje

6 h

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Zdravlje

Konačno otkrivena genetska mutacija koja izaziva Kronovu bolest

9 h

0
Штакор пренио хепатитис на човјека

Zdravlje

Štakor prenio hepatitis na čovjeka

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

21

44

Spriječen pokušaj ubistva Sergeja Šojgua

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner