Štakor prenio hepatitis na čovjeka

Hepatitis štakora, bolest koja je dosad bila poznata samo u Hong Kongu, Sjevernoj Americi, Španijij i Francuskoj, sada je po prvi put potvrđena i kod čovjeka u Njemačkoj. Radi se o varijanti virusa hepatitisa E (ratHEV) koja se prenosi sa štakora, a ovaj slučaj otvara nova pitanja o širenju zoonotskih bolesti.

Prvi slučaj prenosa štakorskog hepatitisa na čovjeka zabilježen je 2018. godine u Hong Kongu. Do tada su stručnjaci vjerovali da se taj soj virusa ne može prenijeti na ljude. Ubrzo nakon toga uslijedio je još jedan slučaj, takođe u Hong Kongu, a pojedinačne zaraze kasnije su zabilježene u Španiji, Francuskoj i Sjevernoj Americi, piše Heute.at.

Sada su istraživači s berlinske bolnice Charité, predvođeni Viktorom Maksom Kormanom, potvrdili da je virus stigao i u Njemačku. Otkriven je kod muškarca s područja Berlina u sklopu studije u kojoj su analizirani uzorci više od 1000 osoba u periodu od 2022. do 2024. godine.

Pacijent se oporavio

U trenutku otkrića, muškarac je pokazivao znakove hepatitisa, prvenstveno povišene jetrene vrijednosti. Kako se navodi u časopisu “Journal of Hepatology”, njegovo stanje prvobitno je protumačeno kao “toksičnost uzrokovana hemoterapijom”.

Pravi uzrok otkriven je tek PCR testom. Pacijent, koji je “u pedesetim godinama” i oslabljenog imuniteta, oporavio se samostalno bez specifične terapije. Otprilike šest ned‌jelja kasnije, nalazi su mu se normalizovali, a ponovno testiranje godinu dana kasnije bilo je negativno.

Istraživači navode da je soj virusa identifikovan kod pacijenta usko povezan s onima pronađenim kod divljih štakora u Berlinu. Međutim, još uvijek nije jasno kako se muškarac zarazio, je li bio u izravnom kontaktu sa štakorima i njihovim izlučevinama ili je virus unio putem kontaminirane hrane.

Još se ne zna koliku opasnost virus predstavlja za ljude

– To je predmet aktualnog istraživanja – poručuju iz njemačkog Saveznog ureda za procjenu rizika (BfR). Za poređenje, uobičajeni virusi hepatitisa E najčešće se prenose konzumacijom nedovoljno termički obrađenog mesa svinja i divljači.

Koliku opasnost hepatitis štakora predstavlja za ljude, još nije u potpunosti jasno.

– Međutim, rezultati istraživanja sugerišu da se ratHEV mora uzeti u obzir kao novi zoonotski uzročnik bolesti u Njemačkoj i srednjoj Evrop – izjavio je Reimar Johne iz BfR.

Simptomi su različiti

Zoonoze su zarazne bolesti koje se mogu prenositi sa životinja na ljude, poput ptičje gripe ili koronavirusa. Svi virusi hepatitisa mogu uzrokovati upalu jetre. Prema Institutu Robert Koch, mnoge infekcije klasičnim hepatitisom E prolaze blago i bez simptoma, često nalikujući gripi.

Kod pacijenta u Njemačkoj, bolest se manifestovala prvenstveno kroz povišene jetrene vrijednosti.

U jednom od slučajeva iz Hong Konga, simptomi su uključivali bolove u stomaku, gubitak apetita, gubitak težine i glavobolju. Kod osoba sa zdravim imunitetom, posebna terapija u pravilu nije potrebna, prenosi Avaz.