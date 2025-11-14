Tokom hladnih mjeseci umorniji ste nego inače? Postoji razlog za to

Zimski mjeseci donose kratke dane, hladnoću i manje sunčeve svjetlosti, a mnogi tada osjećaju pad energije, pospanost ili manjak motivacije.

Taj osjećaj nije nimalo neobičan, zimska tromost ima stvarne biološke uzroke.

Nekoliko jednostavnih svakodnevnih navika može značajno ublažiti umor i pomoći tijelu da se lakše prilagodi sezoni, piše "Times of India".

Smanjeno sunčevo svjetlo remeti unutrašnji sat

Sunčeva svjetlost ključna je za regulisanje cirkadijalnog ritma, unutrašnjeg sata koji određuje kada trebamo spavati, a kada biti budni.

Zimi ima manje svjetla, pa tijelo proizvodi više melatonina, hormona koji potiče pospanost.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu "BMC Public Health", manjak svjetlosti tokom dana povećava dnevnu pospanost i istovremeno narušava kvalitet noćnog sna.

Više vremena provedenog u zatvorenom prostoru taj problem dodatno produbljuje.

Jednostavne navike, poput otvaranja zavjesa odmah nakon buđenja ili kratke jutarnje šetnje, mogu pomoći da mozak brže prepozna početak dana i vrati se u prirodni ritam.

Nizak nivo vitamina D dodatno pojačava umor

Vitamin D nastaje kada je koža izložena sunčevoj svjetlosti, pa je zimi nivo tog vitamina često niži.

Nedostatak vitamina D povezuje se sa umorom, slabošću mišića i padom raspoloženja te može doprinijeti razvoju simptoma sezonskog afektivnog poremećaja.

Da biste održali zdrav nivo vitamina D:

- Provedite kratko vrijeme na otvorenom kada god je moguće.

- Jedite namirnice poput masne ribe i obogaćenih mliječnih proizvoda.

- Uvedite dodatke prehrani, ali samo po preporuci ljekara.

Zimsko vrijeme može narušiti kvalitet sna

Iako duže noći mogu potaknuti raniji odlazak na spavanje, kvalitet sna zimi često opada.

Ako je soba previše topla ili hladna, san može postati plitak i isprekidan.

Stručnjaci preporučuju da u spavaćoj sobi bude hladnije te da bude mračna i tiha.

Spavajte i budite se u isto vrijeme, čak i vikendom ili drugim slobodnim danima. Dosljedan ritam pomaže stabilizaciji energije tokom dana.

Manjak svjetla utiče i na raspoloženje

Zimi pada i nivo serotonina, neurotransmitera koji reguliše sreću i koncentraciju.

Niži serotonin može dovesti do osjećaja tromosti, gubitka motivacije ili promjena raspoloženja.

Pomažu vrlo jednostavne navike:

- Održavanje društvenih kontakata

- Slušanje muzike

- Kratke šetnje ili lagano istezanje

Fizička aktivnost prirodno podiže nivo serotonina i smanjuje zimsku tromost.

Prehrana i navike koje mogu vratiti energiju

Teški, ugljikohidratima bogati obroci mogu povećati pospanost, pa je zimi posebno važno birati hranu koja postupno otpušta energiju.

Najbolji izbor su zobene pahuljice, jaja, leća, lisnato povrće, orašasti plodovi i narandže.

Važno je i ne zaboraviti hidraciju jer se dehidracija često skriva iza osjećaja umora.

Takođe, ako je moguće, pokušajte izbjegavati kofein kasno u danu kako ne biste narušili san.

Jednostavne dnevne navike smanjuju zimski umor

Male, ali dosljedne promjene čine najveću razliku:

Ujutro se odmah izložite prirodnom svjetlu.

Vježbajte redovno, makar lagano.

Održavajte spavaću sobu hladnom.

- Jedite uravnotežene obroke.

- Provodite vrijeme na otvorenom kad god možete.

Ako se umor ne povuče sedmicama ili se pojave dodatni simptomi poput lošeg raspoloženja, gubitka apetita ili problema sa koncentracijom, važno je razgovarati sa ljekarom kako biste isključili nedostatak vitamina ili poremećaje poput hipotireoze, prenosi Indeks.