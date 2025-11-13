Logo
Tuberkuloza ubila 1,23 miliona ljudi

Kurir

13.11.2025

11:15

0
Туберкулоза убила 1,23 милиона људи

Tuberkuloza ostaje vodeći uzrok smrti od zaraznih bolesti širom svijeta, a prošle godine je od nje umrlo približno 1,23 miliona ljudi, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), ukazavši na krhkost napretka u borbi protiv te bolesti.

Broj smrtnih slučajeva od tuberkuloze smanjen je za tri odsto 2024. u poređenju sa 2023. godinom, dok je broj slučajeva oboljevanja opao za skoro dva odsto, navodi se u godišnjem izvještaju SZO.

Procjenjuje se da je 10,7 miliona ljudi širom svijeta oboljelo od tuberkuloze 2024. godine: 5,8 miliona muškaraca, 3,7 miliona žena i 1,2 miliona djece.

Tuberkuloza je bolest koja se može spriječiti i izliječiti, a uzrokuje je bakterija koja najčešće pogađa pluća. Prenosi se vazduhom kada zaražene osobe kašlju, kijaju ili pljuju.

"Prvi put od početka pandemije korona virusa koja je poremetila zdravstvo opadaju i slučajevi oboljevanja od tuberkuloze i broj umrlih od nje", rekla je u Ženevi Tereza ​​Kasajeva, šefica Odeljenja za HIV, tuberkulozu, hepatitis i seksualno prenosive infekcije u SZO.

"Smanjenje budžeta i uporni pokretači epidemije prijete da izbrišu teško postignut napredak, ali uz političku posvećenost, održiva ulaganja i međunarodnu solidarnost, možemo preokrenuti trend i iskoreniti tu vekovnu pošast jednom za svagda", dodala je ona.

доктор-љекар-стетоскоп

Svijet

Medicinska sestra osumnjičena za ubistvo pacijentkinje: Otkriveni jezivi detalji

Finansiranje borbe protiv tuberkuloze stagnira od 2020.

Prošle godine, 5,9 milijardi dolara bilo je dostupno za prevenciju, dijagnozu i liječenje. Ta suma daleko je ispod procenjenih potreba od 22 milijarde dolara godišnje do 2027. godine.

U 2024. godini u osam zemalja su bile dvije trećine svih slučajeva u svijetu: Indija (25 odsto), Indonezija (10 odsto), Filipini (6,8 odsto), Kina (6,5 odsto), Pakistan (6,3 odsto), Nigerija (4,8 odsto), Demokratska Republika Kongo (3,9 odsto) i Bangladeš (3,6 odsto).

Pet glavnih faktora rizika koji pokreću epidemiju su neuhranjenost, HIV infekcija, dijabetes, pušenje i alkoholizam.

Tuberkuloza je vodeći uzrok smrti među ljudima koji žive sa HIV-om, sa 150.000 smrtnih slučajeva prošle godine.

U 2024. godini, 8,3 miliona ljudi je dijagnostikovano i primilo liječenje.

Stopa uspeha liječenja porasla je sa 68 na 71 odsto prošle godine.

SZO procenjuje da je rano liječenje tuberkuloze spasilo ukupno 83 miliona života od 2000. godine, piše Kurir.

tuberkuloza

