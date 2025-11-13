Logo
Medicinska sestra osumnjičena za ubistvo pacijentkinje: Otkriveni jezivi detalji

Izvor:

Dnevnik.hr

13.11.2025

11:07

Komentari:

0
Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи
Foto: Pixabay

Medicinska sestra iz bečke Klinike Favoriten osumnjičena je da je pacijentkinju oboljelu od karcinoma usmrtila predoziranjem lijekovima.

Državno odvjetništvo u Beču vodi istragu zbog sumnje na ubistvo koje se dogodilo u septembru ove godine.

Naime, teško bolesnoj pacijentkinji stanje se naglo pogoršalo, a medicinska sestra izgovorila je rečenicu zbog koje je osoblje posumnjalo da nešto nije u redu.

Prema pisanju austrijskog Faltera, 17. septembra tokom promjene smjena na onkološkom odjelu klinike medicinska sestra navodno je kolegama rekla:

"Možemo dati gospođi R. više lijekova, onda će brže biti gotovo."

policija rs

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog korištenja platne akrtice iz izgubljenog novčanika

Dan ranije teško bolesna pacijentkinja još je mogla govoriti, bila je pri svijesti i orijentisana. Ali iste noći stanje joj se pogoršalo i naglo je počela teško disati. Sljedećeg jutra je preminula.

Portparolka bečkog državnog odvjetništva Nina Busek potvrdila je Falteru da se protiv jedne medicinske sestre vodi istraga zbog sumnje na ubojstvo. Portparolka bolnice takođe je za Falter potvrdila da su u toku interne istrage protiv dviju medicinskih sestara koje su u međuvremenu dobile otkaz.

Slučaj je bolnica prijavila nadležnim tijelima i pokrenula internu reviziju. Sumnja je da je osumnjičena medicinska sestra pacijentkinji namjerno dala preveliku dozu analgetika i sedativa, a to pritom nije unijela u medicinsku dokumentaciju. Druga sestra navodno je primijetila što se dogodilo.

Istražioci provjeravaju je li sestra doista namjerno znatno povećala dozu kako bi ubrzala smrt pacijentkinje.

U bolnici se navodno istražuje i smrt još jednog pacijenta, a prema tvrdnjama dobro upućenog izvora, razmatra se i ekshumacija. Međutim, još nema službene potvrde o tome.

Манастир Острог

Savjeti

Evo zbog čega vjernici donose vunene čarape u manastir Ostrog

Na onkološkom odjelu bečke bolnice navodno je disciplinski sankcionisana još jedna medicinska sestra, i to zbog grubog postupanja prema pacijentkinjama.

Nakon završetka internih postupaka u klinici radni odnosi s medicinskim sestrama su raskinuti jer je utvrđeno da primjena lijekova djelomično nije bila uredno dokumentovana, što predstavlja kršenje internih propisa, piše Dnevnik.hr.

Pacijentkinja

ubistvo

