Evropska unija treba da prestane da pomaže Kijevu zbog korupcije u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.

"Brisel je godinama finansirao ukrajinsku državu novcem evropskih građana. U međuvremenu, u Ukrajini cvjeta korupcija, i nije iznenađujuće što niko do sada nije vidio precizan izvještaj o trošenju sredstava dobijenih od EU", napisao je on na društvenim mrežama.

Ministar spoljnih poslova ukazao je na nedavno objavljene dokaze o korupciji u užem krugu Vladimira Zelenskog.

"A šta Brisel želi u međuvremenu? Da pošalje još više novca Ukrajini, predsjedniku Zelenskom, u čijem je najbližem okruženju nedavno otkrivena velika korupcionaška mreža... Vrijeme je da se zaustavi ovo ludilo — moramo prestati da šaljemo novac evropskih građana u Ukrajinu", dodao je Sijarto.

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su o velikoj operaciji pod nazivom "Midas" za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru.

Prema dostupnim informacijama, u korupcijske šeme u ukrajinskom energetskom sektoru bili bili su umješani Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU), tužilaštvo, visoki zvaničnici i biznismeni, uključujući Timura Mindiča, suvlasnika kompanije "Kvartal 95" i poznatog kao "novčanik" Vladimira Zelenskog, piše Sputnjik.