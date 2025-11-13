Vlasnica poznate pekare pronađena mrtva: Kosa joj se zapetljala u mašinu

Tragična nesreća koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u četvrtak izazvala je tugu i šok u grčkoj Larisi, kada je 49-godišnja vlasnica pekare tragično preminula dok je radila.

Lokalni grčki mediji prenose da je prema prvim informacijama, nesrećna žena, pod okolnostima koje su još uvijek nejasne, tragično preminula kada joj se kosa zaplela u mašinu koja mijesi tijesto.

Hronika Izgorjela kuća u banjalučkom naselju Kola

Uprkos trenutnoj mobilizaciji zaposlenih i intervenciji ljekara Hitne pomoći koji su brzo stigli na lice mjesta, žena je nažalost preminula.

Okolnosti pod kojima se nesreća dogodila istražuju policijski organi.

Uviđaj je u toku i njena smrt se za sada ne tretira kao ubistvo, već kao nesrećan slučaj.

Republika Srpska Karan: Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske!

Pekara u kojoj se tragedija dogodila neće raditi narednih dana.