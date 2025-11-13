Logo
Lažni pilot upravljao avionima poznate kompanije

13.11.2025

08:38

Пилот, авион
Foto: Unsplash

Pilot s lažnom dozvolom letio je širom Evrope za "Avion Express", otkrila je istraga. Skandal je pokrenuo pitanja o bezbjednosti i kontroli licenci u vazduhoplovnoj industriji.

Nedavni skandal u vezi sa litvanskom kompanijom "Avion Express" potresao je vazduhoplovnu industriju. Istraga je otkrila da je jedan kapetan letio širom Evrope koristeći lažna pilotska dokumenta, što je pokrenulo pitanja o bezbjednosti u avijaciji i mogućim propustima u kontroli licenci. Ovaj incident ne samo da je narušio ugled kompanije, već je otvorio i ozbiljna pitanja o efikasnosti regulatornih standarda u čitavom sektoru.

Kako se skandal otkrio

Kompanija "Avion Express", jedan od vodećih avio-prevoznika u Evropi, našla se pod velikim pritiskom nakon što je otkriveno da je neovlašćeni pilot upravljao komercijalnim letovima. Istraga je pokazala da je pilot koristio falsifikovanu dozvolu, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih propusta u provjeri kvalifikacija prilikom zapošljavanja.

Ovaj slučaj ukazuje na ozbiljne nedostatke u sistemima verifikacije unutar avio-kompanija, koji su ključni za očuvanje bezbjednosti letova.

Regulatorne posljedice

Skandal je u prvi plan stavio pitanje kontrole i nadzora u vazduhoplovstvu. Regulatorna tijela sada moraju da preispitaju svoje mehanizme nadzora i da ojačaju postupke provere pilotskih dozvola kako bi spriječili slične incidente.

Moguće je da će ovaj slučaj dovesti do strožih globalnih standarda, uključujući detaljnije provjere autentičnosti i redovno praćenje validnosti pilotskih licenci.

Uticaj na "Avion Express" i industriju

Ovaj incident ozbiljno je narušio ugled ""Avion Express-a" i povjerenje putnika. Dok javnost i nadležni zahtijevaju odgovornost, kompanije širom sektora vjerovatno će morati da pojačaju svoje interne kontrole i procedure zapošljavanja.

Očekuje se da će i druge avio-kompanije sprovesti dodatne provjere zaposlenih kako bi se zaštitile od sličnih zloupotreba.

