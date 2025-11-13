Logo
Kamion se zaletio u pijacu, ima mrtvih i povrijeđenih

Izvor:

Telegraf

13.11.2025

07:35

Komentari:

0
Dvije osobe su poginule, a 18 je povrijeđeno kada je kamion uletio u pijacu Džeil u gradu Bučeonu, jugozapadno od Seula, saopštili su jutros južnokorejski zvaničnici.

Incident se dogodio oko 11 časova po lokalnom vremenu, prenio je Jonhap.

Јесен

Društvo

Danas sunčano i toplo

Policija je saopštila da je vozač, muškarac u šezdesetim godinama, zadržan na licu mjesta.

"Vozač tvrdi da je došlo do iznenadnog, nenamjernog ubrzanja, ali to je teško da se potvrdi na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera vozila u pokretu", rekao je zvaničnik vatrogasne stanice Bučeon, Park Geum Čon.

Prema njegovim riječima, vozač nije bio pod uticajem alkohola ili droga.

Kamion je najprije krenuo unazad oko 28 metara, a zatim se zaletio naprijed oko 150 metara i udario u ljude koji su bili na pijaci, ali nije udario u prodavnice.

Никола Јокић

Košarka

Rekord sezone: Jokić za 33 minute ubacio 55 poena!

Poginule su dvije žene u sedamdesetim godinama. Među povrijeđenima je više osoba s teškim povredama.

Policija istražuje uzrok incidenta, uključujući mogućnost kvara na vozilu.

