Ulice i naselja koja danas ostaju bez struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do isključenja struje, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dio naselja Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Lauš, Pobrđe, Saračica, Čokori, Gornja Piskavica i rejon Bronzanog Majdana bez struje ostaje od 05.00-05.15 časova
Od 09.00-10.00 časova struje neće imati dio naselja Kola (Banušići), Bukvalek i Rekavice (Rujišta).
Struje od 09.00-13.30 časova neće imati dio ulica Ada i Veljka Mlađenovića.
Dio ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Milana Brankovića, Branka Koščice, Davida Štrpca i Fruškogorska, te dio naselja Agino Selo i Bočac ostaje bez struje od 09.00-14.00 časova.
Od 11.00-13.00 časova dio Ulice Sokolovac takođe neće imati struje.
