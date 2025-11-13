Logo
Ulice i naselja koja danas ostaju bez struje

ATV

13.11.2025

07:17

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do isključenja struje, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dio naselja Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Lauš, Pobrđe, Saračica, Čokori, Gornja Piskavica i rejon Bronzanog Majdana bez struje ostaje od 05.00-05.15 časova

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Nuklearna retorika je uvijek opasna

Od 09.00-10.00 časova struje neće imati dio naselja Kola (Banušići), Bukvalek i Rekavice (Rujišta).

Struje od 09.00-13.30 časova neće imati dio ulica Ada i Veljka Mlađenovića.

Dio ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Milana Brankovića, Branka Koščice, Davida Štrpca i Fruškogorska, te dio naselja Agino Selo i Bočac ostaje bez struje od 09.00-14.00 časova.

CRKVA-070925

Društvo

Danas je jedan od najtužnijih pravoslavnih praznika: Vjeruje se da treba izgovoriti ovu molitvu

Od 11.00-13.00 časova dio Ulice Sokolovac takođe neće imati struje.

