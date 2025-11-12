Poziv muškarcima na besplatne preventivne preglede

Kampanja posvećena očuvanju muškog zdravlja koja traje tokom novembra biće produžena do 25. decembra ako bude interesovanja, a sve troškove preventivnih pregleda snosi grad Banjaluka, rekla je direktor banjalučkog Doma zdravlja Nevena Todorović.

Todorovićeva je izjavila novinarima da pacijenti pregled zakazuju putem timova porodične medicine, što je moguće učiniti i putem frizerskih salona koji su se prijavili da zajedno sa Domom zdravlja učestvuju u ovoj kampanji.

Ona je istakla da je cilj kampanje podizanje svijesti o značaju redovnih preventivnih pregleda ranog otkrivanja bolesti i njegovanja zdravog stila života.

Osim preventivnih pregleda u Poliklinici, u kampanji će biti održana i predavanja studentima Medicinskog fakulteta o značaju muškog zdravlja, ranog otkivanja bolesti i faktorima rizika.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić izrazio je zadovoljstvo što je ovaj fakultet jedan od partnera u akciji, ističući da je aktivnost brige o muškom zdravlju prije devet godina krenula upravo sa ovog fakulteta.

Škrbić je naglasio značaj neophodnosti brige o muškom zdravlju, a kod mladih se to prije svega odnosi na prevenciju karcinoma testisa, ali i prevenciju karcinoma prostate - dva ključna problema muškog zdravlja.

On je rekao da je karcinom prostate na trećem mjestu po učestalosti obolijevanja kod muškaraca, odmah nakon karcinoma pluća i debelog crijeva.

"Karcinom testisa je češći u ranoj populaciji, od 18. pa do 30. godine, kada se češće javlja. Veoma je važno da to na vrijeme prepoznamo i reagujemo. Ta vrsta karcinoma terapijski jako dobro odgovara, ali svakako treba raditi preventivne preglede kako bi skrenuli pažnju na muško zdravlje", naveo je Škrbić.