Logo
Large banner

"Supergrip" se brzo širi: Bolnice zabranile posjete pacijentima zbog respiratornih infekcija

Izvor:

RT Balkan

23.12.2025

17:56

Komentari:

0
"Супергрип" се брзо шири: Болнице забраниле посјете пацијентима због респираторних инфекција
Foto: Thirdman/Pexels

U Srbiji raste broj oboljelih od gripa, a prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" na nedjeljnom nivou registrovano je 11.810 oboljelih od gripa, što je povećanje od 36,3 odsto u odnosu na nedjelju koja joj je prethodila.

Epidemiolozi kažu da je realno da oboljelih ima bar četiri puta više, jer se pacijenti sa blažom kliničkom slikom ne javljaju ljekaru.

Najviše oboljelih je među djecom vrtićkog i školskog uzrasta. Malaksalost, povišena temperatura, kašalj, najčešći su simptomi sa kojima se ovih dana pacijenti javljaju ljekaru za pomoć. Ljekari kažu da je razlog novi soj- A(H3N2), koji je nazvan i "supergrip".

Riječ je o varijanti virusa gripa koja je pretrpjela promjene tokom leta i postala zaraznija nego ranije. Zbog tih mutacija naš organizam novu varijantu virusa ne prepoznaje, te ga tretira kao nešto novo. Zbog toga se brže širi, a pacijenti imaju malo težu kliničku sliku - bolovi u mišićima i temperatura duže traju.

Zbog "supergripa" u mnogim bolnicama u Srbiji zabranjene su posjete. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija dala je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mjera, uvede i privremena zabrana posjeta pacijentima koji su na bolničkom liječenju na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju.

Zabrana posjete pacijentima uvedena je i u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu. U obavještenju se navodi da je ta odluka donijeta u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija i zaštite zdravlja pacijenata i zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV) privremena zabrana posjete pacijentima stupila je na snagu još početkom oktobra, a informacije o stanju bolesnika mogu da se dobiju svakog dana od 13 do 14 časova putem telefona, čiji su brojevi navedeni na internet stranici UKCV.

Kao i u Novom Sadu, slična situacija je i u Opštoj bolnici u Čačku, gdje su posjete zabranjene već gotovo tridesetak dana, prenosi RT Balkan.

Posjete su zabranjene i u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (u pojedinim klinikama), kao i na VMA. Zdravstveni centar Loznica saopštio je da se zbog povećanog broja oboljelih od respiratornih infekcija, privremeno zabranjuju posjete pacijentima u ovoj ustanovi, u cilju zaštite zdravlja pacijenata, posjetilaca i zaposlenih.

"Po preporuci epidemiologa, zbog povećanog broja pacijenata sa respiratornim oboljenjima, u Zdravstvenom centru Loznica od 22. decembra, privremeno su zabranjene posjete pacijentima. Ova mjera se uvodi u cilju zaštite zdravlja pacijenata, posjetilaca i zaposlenih, kao i sprečavanja daljeg širenja infekcija", navodi se u saopštenju Zdravstvenog centra Loznica.

Podijeli:

Tagovi:

gripa

bolnice

Srbija

respiratorne infekcije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Priština Kosovo

Srbija

Rok za predaju kandidata za izbore u privremenim institucijama Prištine ističe

2 sedm

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Zdravlje

Pojavili se lažni testovi za grip i kovid: Po ovome ćete ih prepoznati

8 h

0
Супер грип се појавио у Српској, регистровани први случајеви

Zdravlje

Super grip se pojavio u Srpskoj, registrovani prvi slučajevi

11 h

0
У ФБиХ пријављено 14 смртних случајева, шири се вирус А

Društvo

U FBiH prijavljeno 14 smrtnih slučajeva, širi se virus A

23 h

0

Više iz rubrike

Весна

Srbija

Vesna otvorila majčin krevet poslije njene smrti i umalo se onesvijestila

7 h

0
Љубишу ударио гром, људи мислили да је добио батине у швалерацији

Srbija

Ljubišu udario grom, ljudi mislili da je dobio batine u švaleraciji

9 h

0
Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

Srbija

Jeftin krompir iz Evrope ruši domaću proizvodnju

22 h

0
Из Финске дошла код нас: Миа је изабрала Ивана, село и живот са стотину оваца

Srbija

Iz Finske došla kod nas: Mia je izabrala Ivana, selo i život sa stotinu ovaca

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Dodik: Tužilaštva i sudovi u Srpskoj rade protiv Republike, nedjelovanjem jačaju Sud BiH

20

47

Kuščenko i Radivojević za ATV iz Sankt Peterburga: ''Srca su nam ispunjena''

20

47

Hoće li biti obilježavanja Dana Republike Srpske?

20

45

Dodik o najavljenim kandidaturama opozicije: Pijetao koji rano kukuriče prvi završi u loncu

20

43

Pale crkve, zlostavljaju ljude i pretvaraju ih u robove: U ovim zemljama i dalje traje progon hrišćana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner