Logo
Large banner

U FBiH prijavljeno 14 smrtnih slučajeva, širi se virus A

Izvor:

ATV

22.12.2025

21:18

Komentari:

0
У ФБиХ пријављено 14 смртних случајева, шири се вирус А
Foto: Pexels

Virus gripa ove sezone pojavio se ranije nego što je uobičajeno, a domovi zdravlja i bolnice širom regije bilježe sve veći broj pacijenata s respiratornim tegobama. Visoka temperatura, kašalj, glavobolja i bolovi u mišićima najčešći su simptomi zbog kojih građani posljednjih dana sve češće traže ljekarsku pomoć.

Prijavljeno 14 smrtnih slučajeva

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u ovom dijelu zemlje prisutan je virus gripa A (H1N1), a aktivnost bolesti sličnih gripu (ILI) ocijenjena je kao srednjeg intenziteta. Od početka godine u Federaciji BiH prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva povezanih s gripom, što dodatno naglašava važnost opreza, posebno kod rizičnih grupa.

U izvještaju za 49. sedmicu (1–7. decembar 2025.) navedeno je da je prijavljeno 844 slučaja bolesti sličnih gripu (ILI), uz stopu incidencije od 39,5 oboljelih na 100.000 stanovnika. Slučajeve je prijavilo sedam kantona, a ukupno od 40. sedmice ove godine evidentirano je 6.178 slučajeva ILI, što pokazuje kontinuirani rast opterećenja primarne zdravstvene zaštite.

Pored toga, u istom periodu prijavljeno je i 5.952 slučaja akutnih respiratornih infekcija (ARI), s incidencijom od 278,4 oboljela na 100.000 stanovnika. Ovi podaci ukazuju da sezona respiratornih infekcija ulazi u fazu u kojoj se simptomi često preklapaju, pa je važno razlikovati gripu od drugih virusnih oboljenja, ali i reagovati na vrijeme kod pogoršanja.

Laboratorijska potvrda dodatno oslikava situaciju: u 49. sedmici uzeti su uzorci na sentinel mjestima u Domu zdravlja Novi Grad i u Mostaru (ambulanta Rudnik), gd‌je je kod dva uzorka potvrđena gripa. Na SARI sentinel mjestu UKC Sarajevo uzeto je 12 uzoraka, a kod dva je potvrđen virus gripe, što potvrđuje prisustvo virusa i u težim kliničkim oblicima.

Testirano 267 uzoraka, kod 29 potvrđen virus

Od 40. sedmice ove godine u FBiH je testirano ukupno 267 uzoraka, a kod 29 je potvrđen virus gripe tipa A. Stručnjaci upozoravaju da raniji početak sezone i veći broj oboljelih povećavaju rizik od komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male d‌jece.

Sličan trend bilježe i zemlje regiona. U Hrvatskoj je do sredine decembra prijavljen snažan skok broja oboljelih, uz veći broj hospitalizacija i zabilježene smrtne ishode, dok zdravstvene službe u Srbiji također prijavljuju rast broja akutnih respiratornih infekcija ranije nego prethodnih godina.

Podijeli:

Tagovi:

grip

virus

FBiH

smrtni slučajevi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мутирани аденовирус хара свијетом: Отпорнији од грипа и короне

Zdravlje

Mutirani adenovirus hara svijetom: Otporniji od gripa i korone

9 h

0
Маска вирус прехлада жена болест

Svijet

Svijetom se širi virus: Teže se liječi nego grip

23 h

0
Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

Zdravlje

Raste broj oboljelih od opasnog virusa, ima i mrtvih

3 d

0
Научници открили смртоносни вирус у даху китова

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili smrtonosni virus u dahu kitova

3 d

0

Više iz rubrike

Представљен нови информациони систем за планирање и праћење имунизације

Društvo

Predstavljen novi informacioni sistem za planiranje i praćenje imunizacije

1 h

0
Већи рачуни за струју у Српској

Društvo

Veći računi za struju u Srpskoj

2 h

3
Какво нас вријеме сутра очекује?

Društvo

Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

7 h

0
Предложене измјене закона: Ко би све требало да добије прву некретнину без накнаде

Društvo

Predložene izmjene zakona: Ko bi sve trebalo da dobije prvu nekretninu bez naknade

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

49

Partizan doveo NBA pojačanje!

21

44

U 104. godini preminula najstarija Stočanka i jedna od najstarijih Hercegovki

21

27

Italija kaznila Epl sa 115 miliona dolara

21

27

Ljubišu "spržio" grom, a jedan detalj na nogama ga spasao: "Velika je to sreća"

21

18

U FBiH prijavljeno 14 smrtnih slučajeva, širi se virus A

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner