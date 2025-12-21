Svijetom se širi virus: Teže se liječi nego grip

Džeferson Heltov direktor za prevenciju i kontrolu infekcija, Erik Sačinvala, ističe da se adenovirus brzo širi i ostavlja za sobom veliki broj zaraženih pacijenata.

"Iako je u većini slučajeva adenovirus blag, on je otporniji od gripe ili Kovida, sapun i voda ili uobičajeni dezinfekcioni preparati ga ne uništavaju, pa može duže opstati u okolini", upozorio je Sačinvala.

Adenovirus se širi bliskim kontaktom i može izazvati različite simptome, među kojima su: kratak dah, curenje nosa, upala grla, dijareja, pa čak i konjunktivitis. Postoji više od 60 različitih sojeva, zbog čega simptomi mogu varirati od osobe do osobe.

Većina ljudi može virus preboljeti uz odmor i samopomoć, ali starije osobe, trudnice i imunokompromitovani pacijenti trebaju obratiti posebnu pažnju na simptome. Ako stanje pacijenta pogorša simptome, ljekari savjetuju da se odmah javi svom medicinskom timu radi procjene rizika i savjeta.

Sačinvala dodaje da je adenovirus posebno zabrinjavajući jer se teško uklanja iz okoline i može ostati zarazan duže vrijeme, što ga čini izazovom za javno zdravlje.

Upozorenje stručnjaka dolazi u trenutku kada se adenovirus širi širom svijeta, a ljekari pozivaju građane na pojačanu higijenu i oprez, naročito u kontaktu sa starijim i rizičnim osobama, piše "Ekspres".